La empresa de BIGHIT MUSIC anunció el regreso de BTS a los escenarios de Estados Unidos el 22 de febrero, y en esta ocasión, tocarían en una de las ciudades más importantes del país norteamericano, Las Vegas. Ante ello, ARMY se alegró porque la agrupación estaría en el Allegiant Stadium, uno de los estadios más caros del mundo.

A pesar de que algunas ARMY no pudo conseguir boleto para una de las fechas de “Permission to dance on stage” de Las Vegas, ya que las entradas de los cuatro días se agotaron en menos de 5 horas. Los y las fans de Bangtan tendrán la posibilidad de vivir un evento único antes y después de los conciertos.

Hoteles de Las Vegas por PTD de BTS

Desde el 24 de marzo, MGM Resorts comunicó que los 11 hoteles de la compañía serían decorados especialmente para ARMY desde el 6 hasta el 18 de abril . Algunos de los beneficios sería un colgante para la puerta, mensajes de Bangtan y una photocard random.

Entre los hoteles de MGM Resorts que contarán con estos regalos están:

ARIA Resort

Bellagio Hotel

Vdrara Hotel

MGM Grand

Mandalay Bay

Park MGM

NoMad Las Vegas

The Mirage

New York-New York Hotel

Luxor Hotel

Excalibur Hotel

Beneficios de MGM Resort para ARMY durante PTD de BTS. Foto: captura Twitter

El fandom también tendrá un menú con comida tradicional de Corea del Sur, evento llamado “ CAFÉ IN THE CITY ”. Entre los aperitivos se encuentra el gimbap, tteokbokki y bibimguksu. Asimismo, habrá entradas como el kimchi, pollo frito coreano, galbijjim y otros platos conocidos de la cultura surcoreana. Por último, los postres serán bungeoppang, hielo raspado coreano y sándwich de helado.

De igual manera, se ha informado que los precios bordean los 60 dólares por personas por una comida de tres platos. Estarán disponibles desde el 5 hasta el 17 de abril en el Noodle Shop, Seabreeze Café del hotel Mandalay Bay .

El hotel de MGM tendrá un menú para ARMY durante PTD de BTS. Foto: captura Twitter

Afterparty de PTD

El Jewel Nightclub de Las Vegas organizará unas fiestas oficiales después de los conciertos de “Permission to dance” entre el 8, 9, 15 y 16 abril desde las 10.30 p. m. hasta las 4.00 a. m . Este evento será para mayores de 21 años, quienes podrán entrar hasta antes de la medianoche. Por si fuera poco, el lugar tiene un código de vestimenta, en el que se señala que no se permiten zapatillas deportivas, sandalias, pantalones cortos, sombres y botas. La entrada bordea los 75 dólares, aunque la cifra ha estado subiendo en las últimas horas.

Para reservar, entrar al siguiente LINK: https://events.taogroup.com/?tags=party%20in%20the%20city (COPIAR Y PEGAR)

BTS, fiesta para ARMY en Las Vegas. Foto: Twitter

Exposición de fotos

“Behind the stage: Permission to dance” se llama la exposición inmersiva con videos y fotos de los mejores momentos de los conciertos de BTS. Esto se dará desde el 5 hasta el 17 de abril en el Área 15 en el Rancho Road de Las Vegas. La entrada general cuesta 25 dólares, mientras que el paquete especial incluye una entrada y conjunto de postales de BTS a 38 dólares.

Para comprar las entradas, accede al siguiente LINK: https://feverup.com/m/112154 (COPIAR Y PEGAR)

Exposición de fotos BTS en Las Vegas. Foto: captura

Por el otro lado, el local contará con BTS Pop Up Experience, al cual ARMY tendrá un acceso exclusivo para interactuar con la exhibición sobre la historia y los videos de la banda. Además, incluirá merch oficial de los chicos.

Fuente de agua de Las Vegas

Uno de los espectáculos de la fuente de Bellagio será “ Magnificent Water Show with BTS Music ”, el cual contará con una función de chorros de agua con las canciones de Bangtan. Este suceso será a partir del 7 de abril y se verá cada hora.

La fuente de Bellagio se encuentra en el hotel del mismo nombre y tendrá las canciones BTS. Foto: Pixabay

Calendario completo de actividades de BTS en Las Vegas