¿Jimin de BTS inspiró a Tae Young de “Turning red”? Con el estreno mundial de la película animada de Disney Pixar cada vez más cerca, causa sensación entre los fans el parecido de la superestrella del k-pop con el personaje que captura corazones de miles en la ficción.

Dirigida por Domee Shi (“Bao”, corto ganador del Oscar), la cinta sigue a Mei Lee, una estudiante chinaestadounidense de 13 años que se debate entre ser una obediente hija o disfrutar del caos de su edad, mientras lidia con convertirse en un enorme panda rojo cada que se emociona demasiado.

Jimin y Tae Young de “Red”

En el mundo de “Red”, ubicado en el 2003, existe 4*Town, cinco chicos que son descritos como el grupo de artistas más aclamado.

A vista del público, el conjunto parece estar inspirado en distintas boybands de la vida real que han hecho historia en la música, pero un miembro en particular llama la atención por su enorme parecido con Jimin de BTS. Este es Tae Young, el integrante más joven de 4Town.

Perfil de Tae Young, integrante de 4Town de la película "Turning red". Foto: Disney Pixar

Si bien no es oficial que el personaje tenga su origen en el artista de Corea del Sur, quien actualmente se prepara para la serie de conciertos Permission to dance on stage Seoul, ARMY ha encontrado distintas similitudes entre ambos, no solo físicas, sino también en cuestiones de personalidad.

Detalles en el personaje ficticio, como su rostro, dientes y gestos, recuerdan al intérprete de “Filter”. Fans también señalan que tanto el idol de BTS como el de 4Town aman a los animales.

Parecidos entre Jimin de BTS y Tae Young de 4Town. Foto: Twitter

Como se menciona párrafos arriba, no se ha confirmado que el origen de Tae Young sea la superestrella del k-pop.

Sin embargo, fans destacan el parecido y lo toman como un homenaje al también conocido como ‘Global It Boy’, quien ha llegado a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y a “The Eternals” de Marvel a través de distintos cameos.