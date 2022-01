Cumpleaños de D.O: fans se unen para celebrar al actor y cantante Do Kyungsoo

La admiración y cariño a D.O. de EXO inunda las redes con la llegada de su cumpleaños. Cada 12 de enero, fans del grupo ícono del K-pop, rinden homenaje al multifacético integrante Do Kyungsoo, vocalista principal de la boyband y actor respetado entre la industria fílmica.

Por la zona horaria, el fandom EXO-L en América Latina inició el festejo el 11 de enero. El integrante de EXO fue la estrella del día al ocupar los primeros lugares de las tendencias mundiales en Twitter durante la mañana del martes; incluso por encima de otros colegas del K-pop.

¿Cuántos años cumple D.O en 2022?

Do Kyungsoo nació un 12 de enero de 1993, por ello cumple 29 años en edad internacional este 2022 . Cabe resaltar que en la sociedad coreana, existe otra forma de contar los años de vida y según esta costumbre, el cantante celebra sus 30.

Por ello, el hashtag principal que prepararon sus fanáticos fue #30RosesForDO , en referencia a su edad y a una canción que estrenó durante el 2021.

D.O como cantante

Kyungsoo dio el primer salto a su sueño artístico en 2010, cuando superó la competitiva audición de SM Entertainment y se convirtió en trainee.

Dos años después, debutó como uno de los tres vocalistas principales de EXO, grupo musical intérprete de hits como “Growl”, “Call me baby” y “Monster”. La boyband está a punto de cumplir una década en actividad.

La voz de D.O ha sido elogiada en múltiples oportunidades por colegas y entrenadores vocales. Además de un timbre cálido, el cantante maneja con destreza las melismas y adornos típicos del género RnB.

En 2021, Kyungsoo lanzó su primer disco solista y una de las grandes sorpresas fue el tema “Si fueras mía”, una canción interpretada íntegramente en español.

Do Kyungsoo como actor

En 2021, Kyungsoo fue incluido entre los 100 actores que definen el presente y futuro de la industria del cine coreano (The actor is present). Ello es fruto de varios proyectos en los que D.O venció prejuicios que se tenía a las estrellas K-pop que cruzaban al plano actoral.

Kyungsoo protagonizó la película Swing Kids (2018) que fue halagada por la crítica.

Su portafolio alberga éxitos de crítica como el drama It’s okay that’s love , su performance como psicópata en Hello monster, su primera serie romántica/sageuk “100 días mi príncipe” , las películas Hyung y Swing Kids, además de la taquillera saga Along with the Gods.

Estos son algunos mensajes que comparte EXO-L en el día especial de D.O.