BTS en Instagram: ¿Jungkook tiene cuenta personal desde el 2016?

Las cuentas personales de Instagram de BTS siguen haciendo noticia. En Twitter, ARMY compartió información sobre los perfiles individuales de los idols, específicamente sobre su fecha de creación, y la cuenta de Jungkook es la que más ha llamado la atención.

El último 6 de diciembre, los miembros de Bangtan estrenaron oficialmente sus cuentas personales en Instagram. Desde entonces, los artistas no hacen más que sumar récords. Los siete perfiles ya superaron los 20 millones de seguidores.

¿Jungkook de BTS tiene cuenta de IG desde el 2016?

ARMY revisó la opción “información sobre esta cuenta” que tienen los perfiles de Instagram y, para su sorpresa, Jungkook fue el único integrante de BTS que tenía como fecha de creación el 22 de marzo del 2016.

Por ello, se pudo constatar que el intérprete de “Still with you” sí poseía una cuenta individual antes de que se oficialicen sus perfiles en la mencionada red social. No obstante, se desconoce si estaba activo en Instagram desde el 2016 o qué tipo de publicaciones realizaba, ya que no existe información sobre ello.

Fecha de creación de la cuenta de Jungkook de BTS. Foto: Captura

Algunos fanáticos se mostraron sorprendidos por esta información, mientras que otros no, ya que tenían sospechas de que los idols sí tenían perfiles en Instagram.

Jin, RM y Jimin en Instagram

Luego de conocer la información sobre Jungkook, ARMY comenzó a indagar en los otros perfiles de BTS. Sin embargo, la opción “información sobre esta cuenta” solo está habilitada para los perfiles de Jin, RM y Jimin, mientras que para Taehyung, Suga y J-Hope no es posible conocer ese detalle.

Las cuentas personales de BTS son las más populares del momento y actualmente cada una sobrepasa los 20 millones de seguidores. Foto: composición La República/BIGHIT

Tras solicitar información sobre los perfiles, los fanáticos descubrieron que la otra cuenta con más ‘antigüedad’ de creación, además de la de ‘Golden maknae’, es la de Namjoon, cuyo perfil fue habilitado el 30 de noviembre del 2021. Le siguen Jimin (el 2 de diciembre del 2021) y Jin (el 3 de diciembre del 2021).

BTS en Instagram: información sobre cuentas de RM y Jimin. Foto: composición LR / imágenes IG