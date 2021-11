Jimin de BTS: ¿qué idols se inspiraron en el integrante de Bangtan?

BTS se encuentra próximo a regresar a los conciertos presenciales mediante Permission to dance on stage. Jimin, uno de los integrantes más populares del septeto coreano que se presentará en los shows de Los Ángeles, es considerado el modelo a seguir de varios famosos y aquí te contamos de quiénes se trata.

La influencia de Jimin

Park Jimin es conocido como el ‘Rey del baile’ o ‘Dios del baile’ debido a sus habilidades en la danza y su gran expresión corporal que demuestra en sus presentaciones. Incluso, el bailarín profesional Brian Puspos halagó al idol K-pop al destacar su talento para conectar con el público a través del baile.

Jimin en promociones de "Butter". Foto: BIGHIT

Idols que se inspiraron en Jimin

El 16 de noviembre, Jooan, integrante del grupo K-pop We in the zone comentó que Jimin de BTS posee un talento impresionante para cautivar a las personas mediante el baile, canto y expresiones faciales, por lo que es su modelo a seguir.

Jooan del grupo We In The Zone. Foto: captura/Pinterest

Jooan se sumó a Ryuhei, cantante y bailarín del grupo japonés BE:FIRST, quien también mencionó con anterioridad en una entrevista que Jimin lo ha inspirado a lo largo de su carrera: “Espero convertirme en un artista con tal trayectoria como la de Jimin, quien es genial y guapo en los escenarios, pero fuera de estos es dulce y encantador”.

Ryuhei del grupo BE:FIRST. Foto: captura/Twitter

Además, Arthur del grupo K-pop KINGDOM previamente declaró que Jimin de BTS es uno de sus artistas favoritos e, incluso, hizo un cover de su canción “Lie”. Arthur comentó que considera a ‘Mochi’ de Bangtan como parte del grupo élite de baile en el mundo K-pop.

Arthur del grupo Kingdom. Foto: GF

Park Jimin ha inspirado a más de un idol en la industria K-pop gracias a sus habilidades del baile y canto, por lo que ARMY no puede esperar para volver a verlo en los conciertos presenciales programados en Los Ángeles.

Jimin en “Serendipity”

Una de las presentaciones favoritas de ARMY es “Serendipity”, donde Jimin muestra su baile junto con un freestyle agregado aparte de la coreografía original.