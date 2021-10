Hrithik Roshan y su carta a Aryan, hijo de SRK detenido por caso de drogas

La estrella de Bollywood Hrithik Roshan se solidarizó públicamente con Aryan Khan, hijo mayor de Shah Rukh Khan. El domingo 3 de octubre, Aryan fue arrestado por la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) luego de una redada en una fiesta de crucero donde se decomisó droga. Aunque no se encontró sustancias ilegales en poder del joven, este fue detenido para investigar conexiones con otros 16 sospechosos.

El caso ha causado revuelo en India por involucrar a una de las familias más influyentes del entretenimiento. Hasta el cierre de este artículo, Shah Rukh Khan y su esposa Gauri Khan no han dado declaraciones sobre el tema.

PUEDES VER Shah Rukh Khan: actor celebró 29 años de vida artística en Bollywood

Aryan Khan: la Policía lo acusa de consumo de drogas. Su abogado rechaza los cargos. Foto: Hindustan Times

El 7 de octubre, el actor Hrithik Roshan se dirigió a Aryan Khan en una extensa carta abierta donde le instó a mantenerse fuerte en el proceso.

¿Qué dijo Hrithik Roshan a Aryan? [traducción]

“Mi querido Aryan, la vida es una jornada extraña. Es genial porque es incierta. Es genial porque te lanza bolas curvas, pero Dios es bueno. Él le da los lanzamientos más difíciles a sus jugadores más duros. Uno sabe que ha sido elegido cuando en medio del caos sientes la presión de defenderte. Y sé que lo sientes ahora. El enojo, la confusión, la impotencia; los ingredientes que se necesitan para sacar al héroe de tu interior”.

“Pero debes ser cuidadoso, eso también puede quemar las cosas buenas: la bondad, la compasión, el amor. Permítete encenderte, pero solo lo suficiente. Errores, fracasos, victorias, éxitos. Todo es lo mismo si sabes qué retener y qué desechar de esa experiencia”.

“Pero sé que puedes crecer mejor con ello. Te he conocido de niño y te he conocido de adulto. Asume las experiencias. Confía en mí. Cuando llegues a conectar los puntos, te prometo que tendrá sentido. Solo si has visto al diablo a los ojos y te mantuviste con calma. Ten tranquilidad y observa (...) Pronto verás al sol brillante, pero primero deberás pasar por la oscuridad. Confía en tu luz interior, está siempre ahí”.

Post de Hrithik Roshan sobre Aryan Khan. Foto: Instagram

Hrithik Roshan y Shah Rukh Khan

Como figuras de Bollywood, Hrithik Roshan es cercano a la familia de Shah Rukh Khan. Ambos trabajaron juntos en la famosa película Kabhi Khushi Kabhie Gham, más conocido en América Latina como La familia hindú.

En este proyecto, Aryan Khan hizo un cameo de cuando tenía cuatro años y aparece en los créditos como la versión infantil del protagonista Rahul Raichand.

Aryan Khan: cameo del hijo de Shah Rukh Khan en La familia hindú