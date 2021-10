Xiao Zhan: así celebraron en Perú el cumpleaños 30 del artista chino

El querido y talentoso Xiao Zhan recibió su cumpleaños 30 el 5 de octubre (CST) y sus Xiao Fei Xia (XFX) en todo el mundo lo celebraron concretando numerosos proyectos sociales y de otras índoles. Como no podía ser de otra manera, el fandom del artista chino en Perú también se sumó a este agasajo global con destacadas actividades, entre las que figuró una sorpresa que lo llevó a iluminar dos ciudades del país.

Xiao Zhan (Sean Xiao) nació el 5 de octubre de 1991 en Chongqing, China. Foto: Weibo

Proyectos por el cumpleaños 30 de Xiao Zhan

Tendencias en Twitter

El amor de los fans por Xiao Zhan se sintió fuerte en las redes sociales a nivel global, con entradas como #XiaoZhan30thBirthday posicionándose en el top de las tendencias. En particular, en Perú la celebración por el astro entró al Top 5 del ránking.

Xiao Zhan fue tendencia por su cumpleaños 30. Foto: captura Twitter/@XiaozhanCharts

Obra social a nombre de Xiao Zhan

Organizados por Xiao Zhan Perú (@XiaoZhanPeru), la primera fanbase local del también astro del C-pop y C-dramas, los admiradores donaron dinero a ASPAT PERÚ. Dicha ONG trabaja a favor de personas afectadas por tuberculosis, enfermedad cuya lucha es de interés nacional para el país.

Proyecto social por el cumpleaños 30 de Xiao Zhan. Foto: captura Twitter/@XiaoZhanPeru

PANEL LED de Xiao Zhan en Lima y Arequipa

Para honrar los 30 años de Xiao Zhan, sus admiradores también hicieron posible que el famoso chino iluminara paneles LED en Perú a lo largo del domingo 3 de septiembre. Lima y Arequipa fueron las ciudades sede de esta actividad que también atrajo a los admiradores en reuniones donde compartieron su admiración por el protagonista de The untamed y el próximo estreno The oath of love.

Puedes ver aquí distintos ángulos de la publicidad que destaca los diversos campos en los que se desempeña el también miembro de X-NINE, como la actuación, diseño, fotografía, modelaje, canto, y más.

Y aquí conoce más detalles difundidos por @XiaoZhanPeru: https://twitter.com/XiaoZhanPeru/status/1445248007931314176 [copiar y pegar].

Panel LED por el cumpleaños 30 de Xiao Zhan. Foto: captura Twitter/@XiaoZhanPeru

Video saludo para Xiao Zhan

XFX de todas partes del Perú también unió voces, buenos deseos y creativas pancartas para su Sean Xiao en un conmovedor video especial titulado “Being by your side, we’re satisfied”.

Puedes acceder a la publicación original desde este enlace: https://twitter.com/XiaoZhanPeru/status/1445243776151195649 [copiar y pegar].

Así se vivió en Perú los 30 años de Xiao Zhan. Foto: captura Twitter/@XiaoZhanPeru