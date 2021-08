¿Quién es Yeonwoo, la idol actriz que fue fotografiada con Lee Min Ho?

Dispatch y su reporte de que Lee Min Ho y Yeonwoo podrían ser pareja causó un breve remezón en la escena del entretenimiento coreano. El actor de Boys over flowers fue captado con la artista de 25 años en lo que el medio llamó “una cita al cine por el cumpleaños de Yeonwoo”.

Lee Min Ho y Yeonwoo subiendo al mismo carro. Foto: Dispatch

En menos de 20 minutos de haberse publicado el artículo de Dispatch, la agencia que representa al protagonista de Pachinko salió al frente con su versión. MYM aseguró que, el día de la fotografía, Yeonwoo y Lee Min Ho estaban acompañados de otros conocidos y que ambas celebridades no son pareja sentimental.

Lee Min Ho es uno de los actores ícono de Corea del Sur, con 15 años de carrera en televisión y cine. ¿Qué se sabe del otro personaje en esta historia? A continuación, más datos de Yeonwoo, quien fue idol de K-pop y actualmente se luce como actriz de K-dramas.

Yeonwoo en MOMOLAND

Yeonwoo es el nombre artístico de Lee Da Bin, quien nació el 1 de agosto de 1996. Ella comenzó su carrera en el espectáculo en el 2016, cuando apareció como una de las trainees de la agencia K-pop MLD en el reality Finding Momoland para formar una girlband.

La joven debutó como rapera y visual de MOMOLAND el 10 de noviembre del 2016 y perteneció a la agrupación por tres años hasta el 2019, cuando se anunció su salida oficial. En el comunicado se detalló que continuaría en MLD pero concentraría sus actividades en la actuación.

En 2020, la artista se sinceró sobre ese salto difícil en su carrera y pidió en una carta que cesen los calificativos de “ambiciosa” que recibía de algunos seguidores de la girlband.

K-dramas de Yeonwoo

Yeonwoo comenzó con cameos su faceta de actriz hasta conseguir papeles secundarios en K-dramas de televisión abierta.

En 2018 apareció en The great seducer con el personaje de Kwon Yeo Min, la prima del progragonista.

Yeonwoo en "The great seducer" o "Tempted"

Al año siguiente, fue actriz invitada por dos episodios en la serie Pegasus Market de tvN.

Yeonwoo continuó trabajando en 2020 con tres proyectos. El primero fue Touch, donde interpretó a una streamer. En agosto, apareció en Alice de SBS con el rol de Yoon Tae Yeon, hermana menor de la protagonista. Concluyó el año con la serie escolar Live On, donde tuvo uno de los roles principales como Kang Jae Yi.

En paralelo, Yeonwoo también grabó para el drama If you cheat, you die con el rol de Go Mi Rae, una universitaria en la carrera de Artes.

Dentro de pocas semanas, Yeonwoo volverá a figurar en televisión. Esta vez, la artista forma parte del elenco de Dali & Cocky Prince de KBS2 como la curadora Chak Hee. La serie se estrena el 9 de setiembre y el cartel de su personaje parodia el famoso cuadro La dama del armiño de Leonardo Da Vinci.