Los fans de BTS estuvieron esperando con gran entusiasmo el One amazing summer day with ARMY por Zoom, y hay buenas noticias para aquellos que no llegaron a ser uno de los 200 afortunados que iban a participar de la videollamada con sus ídolos.

Todo sobre el One amazing summer day with ARMY de BTS por Zoom. Foto: composición LR / Big Hit

Retransmisión de las viodellamadas de BTS por Zoom

Según comentan los ARMY, Big Hit Entertainment compartirá fotografías y clips de las videollamadas por Zoom que realizaron Namjoon, Jin, Jimin, Taehyung, Suga, J-Hope y Jungkook para los fans que no salieron seleccionadas/os en el sorteo.

Dónde ver la videollamada de BTS por Zoom

Asimismo, se informó que todo contenido exclusivo sobre la videollamada de BTS por Zoom del evento One amazing summer day with ARMY será difundido únicamente desde el portal principal de Weverse.

BTS reunión Zoom One amazing summer day with ARMY

Link para ver videollamada de BTS por Zoom: Weverse

El link para ver todo el contenido exclusivo (fotos y videos) del One amazing summer day with ARMY será desde Weverse .

El enlace es el siguiente: weverse.io/bts/artist

Actualmente Weverse tiene en su catálogo comunidades de fans de 15 artistas. Foto: Big Hit

Hilo de la videollamada de BTS por Zoom

Estos son algunos de los momentos que se vivió durante la conversación online que tuvieron Namjoon, Jin, Jimin, Taehyung, Suga, J-Hope y Jungkook con sus fans.

BTS en pijama

Tal como se adelantó, los miembros de BTS se lucieron en pijama durante la conversación en línea con sus fanáticos.

BTS en videollamada de Zoom con ARMY. Foto: @mildred_230

Taehyung y los nombres de ARMY

Taehyung y Yoongi empezaron a pasar lista (dijeron el nombre de todos los ARMY presentes) utilizando un tono de voz similar a los anuncios en un hospital y agregando el término ‘nim’ al final de cada uno. Ejemplo: X-nim.

Taehyung llamando lista a ARMY durante videollamada por Zoom. Foto: @evehyang_1224

Yoongi con el cabello rosa

Una grata sorpresa fue el cambio de look de Suga, quien luego de casi seis años vuelve a lucir el cabello color rosa.

Yoongi en la videollamada por Zoom con ARMY. Foto: @evehyang_1224

Apodo al papá de Jungkook

Suga reveló que llama “Soondoongie” al papá de Jungkook. La traducción de este término es persona pura, transparente o demasiado gentil.

Jungkook en la videollamada por Zoom con ARMY. Foto: Big Hit Entertainment

Jimin y su VLive

Jimin también se robó la atención de ARMY al revelar que realizará un en vivo por VLive el 10 de agosto.

Jimin en videollamada con ARMY por Zoom. Foto: Big Hit

Mixtape de Taehyung

V anunció que está tomando un descanso en la producción de su primer mixtape. Asimismo, Taehyung contó a ARMY que de 15 canciones seleccionó 12.

Taehyung en la videollamada por Zoom con ARMY. Foto: Big Hit Entertainment

Por su parte, Jin dijo que le quedan tres temas para completar su mixtape.

Jin y su VLive

Asimismo, Jin prendió el VLive cuando terminó oficialmente la videollamada One amazing summer day with ARMY.