Los miembros de BTS están listos para impactar la escena pop una vez más con “Permission to dance”. Luego de semanas de misterio y spoilers involuntarios, finalmente se estrenará la nueva canción que el septeto ha preparado en el 2021.

El track que anticipa una melodía relajada en su primer teaser llega como sucesor de “Butter”, a quien acompaña en el empaquetado físico y digital del single. Este proyecto estará al alcance del público desde el viernes 9 de julio.

"Butter", lanzado el 21 de mayo, lleva seis semanas a la cabeza del Billboard Hot100. Foto: composición LR/BigHit

“Permission to dance” fue escrita por Ed Sheeran, Steve Mac de Snow Patrol, Johnny McDaid y Jenna Andrews (cocompositora de ”Butter”). El artista británico confirmó su intervención en el tema poco antes del anuncio oficial de BIGHIT Music.

Esta es la segunda colaboración de BTS y el intérprete de “Thinking out loud” tras la canción “Make it right”, que escribió para el álbum Map of the soul PERSONA. Además, Steve Mac (que también figura como productor) tiene varios temas contagiosos en su portafolio musical, como los hits “Rockabye” y “Shape of you”.

Ed Sheeran vuelve a escribir una canción para BTS. Foto: composición

MV “Permission to dance” teaser

El primer teaser del MV oficial “Permission to dance” reveló a los siete miembros con outfits de denim en una estación de servicio en medio del desierto. Suga sostiene un periódico en la mano en el que se declara el fin de la pandemia. Por otro lado, se oye la frase “Cause we don’t need permission to dance” (no necesitamos permiso para bailar), que sería letra principal en el coro de la canción.

¿Cuándo sale “Permission to dance”?

“Permission to dance” podrá escucharse desde el 9 de julio a la 1.00 p. m. KST. Ese es el horario de estreno del videoclip en Corea del Sur.

Horarios de “Permission to dance” MV en Latinoamérica

Jueves 8 de julio

“Permission to dance” en Honduras : 10.00 p. m.

“Permission to dance” en Costa Rica : 10.00 p. m.

“Permission to dance” en Perú : 11.00 p. m.

“Permission to dance” en Panamá : 11.00 p. m.

“Permission to dance” en Colombia : 11.00 p. m.

“Permission to dance” en Ecuador : 11.00 p. m.

“Permission to dance” en México: 11.00 p. m.

Viernes 9 de julio

“Permission to dance” en Brasil : 1.00 a. m.

“Permission to dance” en Chile : 12.00 a. m.

“Permission to dance” en Bolivia : 12.00 a. m.

“Permission to dance” en Estados Unidos : 12.00 a. m.

“Permission to dance” en Argentina : 1.00 a. m.

“Permission to dance” en Venezuela : 1.00 a. m.

“Permission to dance” en España: 6.00 a. m.

MV “Permission to dance” en YouTube

El videoclip de BTS será albergado en el canal de HYBE LABELS. Los fans están a la expectativa del conteo regresivo que actualizaremos también aquí.

¿Cuántos usuarios reunirá BTS en su premier? Como referencia, el récord de “Butter” es de 3,9 millones de concurrentes. “Permission to dance” podría superar esa marca.