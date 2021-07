BTS hará bailar a sus fans en julio. Luego de su primer comeback del 2021 con “Butter”, los siete artistas vuelven con una canción más. Mira cuándo sale “Permission to dance” de BTS y las actividades que anunció BIGHIT para promover este proyecto musical.

El álbum Butter de BTS

“Permission to dance” es el track que acompaña al hit “Butter” en el formato álbum que lanzarán el 9 de julio. El disco que será lanzado en digital y físico (con las portadas Cream o Peach) también incluirá los instrumentales de ambas canciones.

BTS: la edición física de "Butter" está disponible en dos versiones. Foto: HYBE

¿Quién escribió “Permission to dance”?

Las referencias que da BIGHIT sobre “Permission to dance” la describen como “una canción que moverá el ritmo en el corazón de ARMY” y estará interpretada en inglés.

“Permission to dance” fue escrito por Ed Sheeran, Steve Mac, Johnny McDaid y Jenna Andrews. De hecho, es la segunda participación del cantautor británico en un tema de BTS. La primera vez fue con “Make it right” del álbum PERSONA.

CD Butter estará integrado por cuatro tracks. Foto: BIGHIT Music

¿Cuándo sale “Permission to dance”?

El disco Butter de BTS se lanzará el viernes 9 de julio a la 1 p. m. en Corea del Sur. La fecha coincide con el octavo aniversario de ARMY como fandom.

Horarios de estreno de “Permission to dance” en YouTube

Jueves 8 de julio

Horario “Permission to dance” en Honduras : 10.00 p. m.

Horario “Permission to dance” en Costa Rica : 10.00 p. m.

Horario “Permission to dance” en Perú : 11.00 p. m.

Horario “Permission to dance” en Panamá : 11.00 p. m.

Horario “Permission to dance” en Colombia : 11.00 p. m.

Horario “Permission to dance” en Ecuador : 11.00 p. m.

Horario “Permission to dance” en México: 11.00 p. m.

Viernes 9 de julio

Horario “Permission to dance” en Brasil : 1.00 a. m.

Horario “Permission to dance” en Chile : 12.00 a. m.

Horario “Permission to dance” en Bolivia : 12.00 a. m.

Horario “Permission to dance” en Estados Unidos : 12.00 a. m.

Horario “Permission to dance” en Argentina : 1.00 a. m.

Horario “Permission to dance” en Venezuela : 1.00 a. m.

Horario “Permission to dance” en España: 6.00 a. m.

Fotos conceptuales de BTS para el single álbum Butter. Foto: Big Hit

Calendario y actividades de BTS

7 de julio: BTS en Amazon Music

El live stream de BTS con Amazon Music fue programado originalmente para el 2 de julio, pero por temas técnicos se postergó hasta el 7 de julio. Aquí figuran los horarios de la transmisión.

Comunicado de Amazon Music en Twitter. Foto: captura

9 de julio: BTS en Naver Now

Luego de presentar el MV de “Permission to dance”; RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook estarán en el talk show de Naver Now. El evento se llama A beautiful getaway with BTS (unas hermosas vacaciones con BTS) y comenzará a las 9.00 p. m. (KST).

En esta transmisión también se hará la primera performance de “Permission to dance”.

Horario BTS Naver Now en Costa Rica y Honduras : 6.00 a. m.

Horario BTS Naver Now en Perú, Colombia, México y Ecuador : 7.00 a. m.

Horario BTS Naver Now en Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos : 8.00 a. m.

Horario BTS Naver Now en Brasil, Argentina y Uruguay : 9.00 a. m.

Horario BTS Naver Now en España: 2.00 p. m.

BTS en Naver NOW. Foto: BIGHIT

9 de julio: “Permission to dance” performance

Completada la transmisión de Naver, el video de la presentación será publicado en el canal de HYBE Labels en YouTube.