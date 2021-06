Doom at your service: el truco de Park Bo Young en tierna escena con Seo In Guk

Doom at your service: detrás de cámaras del drama con Seo In Guk y Park Bo Young. Foto: tvN

En la grabación del capítulo 7 de Doom at your service, Park Bo Young y Seo In Guk tuvieron un “inesperado obstáculo” al filmar su abrazo de reencuentro.