Fish upon the sky es el drama BL tailandés del momento, y la popularidad no solo recae en la producción, sino en sus actores principales como Pond Naravit, quien se volvió tendencia tras compartir un cover de “90′s love” de NCT en TikTok.

El actor sorprendió a sus fans luego de publicar desde la red social un clip de él bailando junto a un amigo la popular canción del grupo K-pop.

Pond Naravit aparece luciendo un jean gris, zapatillas, mascarilla y polera de color negro. El cover de “90′s love” de NCT en TikTok superó miles de reproducciones y ‘me gusta’ gracias a sus fans.

El video dura solo 16 segundos y se volvió viral en redes sociales, donde los fans recordaron los inicios del flamante protagonista de Fish upon the sky.

Aquí el video compartido en TikTok.

Video de NCT

En noviembre de 2020, Pond Naravit hizo noticia como un rookie de GMM luego de la filtración de un clip donde aparece bailando otra canción de NCT, de la subunidad U, llamada “Make a wish”.

En diciembre, bailó por primera vez “90′s love” también junto a un amigo y ya era voceado para protagonizar el drama que hoy lo ha vuelto famoso a nivel mundial, Fish upon the sky.

Y el último 1 de mayo, Pond Naravit realizó una transmisión en vivo por Instagram donde se le relacionó con los miembros del grupo de SM Entertainment.

Ante esta situación, los seguidores del actor lo consideran como un fan honorario de NCT debido al variado repertorio coreográfico que conoce de la popular agrupación coreana.

Fish upon the sky con Pond Naravit

Mientras tanto, puedes ver nuevos episodios de Fish upon the sky con Pond Naravit todos los viernes a las 8.30 a. m. (horario de Perú) por GMMTV.