BTS hace historia al tomar el Top 4 de Billboard World Albums en simultáneo

El septeto coreano BTS vuelve a marcar un hito en la historia musical actual al convertirse en el primer acto en tomar los cuatro primeros puestos del listado Billboard World Albums en simultáneo.

La hazaña del grupo conformado por Jin, V, Jungkook, Jimin, Suga, RM y J-Hope fue publicada la mañana del 4 de mayo ET por Billboard, autoridad de la música que recientemente les otorgó cuatro nominaciones a sus próximos premios anuales BBMA 2021.

Los discos de BTS protagonistas del logro fueron Map of the soul: 7, BE, Love yourself: answer y Love yourself: tear.

Los álbumes de BTS en el Top 4 del listado de Billboard. Foto: Billboard

En particular, MOTS7 consigue su semana 27 en la cima del chart que clasifica los 15 álbumes de música del mundo más vendidos.

Entretanto, Love yourself: answer y Love yourself: year repuntan en el listado en el contexto del aniversario de “Singularity”, el solo de V.

Portada de Love yourself: Answer. Foto: Big Hit

Portada de Love yourself: Tear. Foto: Big Hit

Con respecto a la referida canción, el fandom ARMY se propuso celebrar el segundo año de su estreno alcanzando nuevos logros, entre estos los enfocados al álbum en donde figuró por primera vez, Love yourself: tear, y al compilatorio en el que fue relanzada meses después, Love yourself: answer.

“Singularity” en World Digital Song Sales

Los honores por el segundo aniversario de “Singularity”, de Taehyung, también suscitaron que el tema entre nuevamente al World Digital Song Sales de Billboard en el primer lugar.

Esto trajo como resultado que BTS extienda su récord al acto con más número uno en el listado, con un total de 28 canciones, seis de las cuales son reingresos directos en la cima.

Los temas de los Bangtan Boys que ostentan el referido logro en la lista de canciones más vendidas de Billboard son los siguientes: “Mic drop” (ft. Desiigner), “Make it right” (ft. Lauv), “On”, “Inner child”, “Daechwita” (de Suga) y “Singularity”.