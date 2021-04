Seo Ye Ji: cuestionan su testimonio sobre el gas tóxico de Another way

Después de las sospechas sobre la formación académica de Seo Ye Ji, despertadas en medio de su caso con Kim Jung Hyun, se ha revelado un testimonio que contradice lo dicho por la actriz respecto al incidente del gas tóxico de la película Another way.

¿Qué pasó con Seo Ye Ji y Another way?

Todo se remonta al año 2017. En aquel entonces, la famosa coreana estrenó con Kim Jae Wook y Kang Soo Jin la cinta melodramática independiente escrita y dirigida por Cho Chang Ho para MOVement.

El proyecto que contaba la historia de personas que sanaban juntas sus cicatrices emocionales causó gran expectativa, pero en el contexto de su lanzamiento todo se empañó después de las revelaciones de Seo Ye Ji en su entrevista con Star News.

Póster promocional de Another way. Foto: MOVement

Al citado medio, la actriz afirmó que respiró briquetas de gas real durante el rodaje de la escena del intento de suicido de su personaje, uno de los puntos cumbres de Another way. El referido elemento es inflamable y altamente nocivo cuando se inhala.

Según compartió lo hizo a petición del PD, quien le habría dicho lo siguiente: “Quiero que retrates exactamente los mismos sentimientos y emociones que el personaje principal cuando inhala el gas de briquetas”.

La intérprete de Jung Won agregó a su relato la descripción de lo que experimentó en ese preciso momento. “Le dije que lo haría para sentir el mismo dolor que el personaje principal. Tan pronto como quemaron la briqueta, entré al auto (lleno de gasolina), y se sintió como un infierno. Sufría físicamente, pero mentalmente estaba bien. Realmente sentí que iba a morir en paz“, declaró.

Seo Ye Ji en la escena del intento de suicidio. Foto: MOVement

Las acusaciones hacia el PD Cho Chang Ho no tardaron en llegar, y este respondió con el siguiente comunicado en Twitter: “Mi enfoque fue incorrecto. Realmente fue un problema que ocurrió durante la producción de la película, aunque hicimos todo lo posible por ser cuidadosos e inspeccionar todo; es cierto que nos quedamos cortos en esto. Aunque nos quedamos cortos, primero nos gustaría mencionar que hicimos esta película a través de nuestro propio proceso de comunicación antes de revelar información más detallada“.

Refutan testimonio de Seo Ye Ji

Sin embargo, a la luz de los casos que cuestionan la conducta de Seo Ye Ji, Xports News replicó que el famoso youtuber Lee Jin Ho expuso recientemente en su canal una conversación con el director de fotografía ‘A’ de Another way, donde el profesional contradice lo expresado por Ye Ji sobre el incidente del gas.

Esto fue lo que reveló el staff en su testimonio: “Realmente revisé a todo el personal en ese momento para ver si el director había dado esa instrucción, pero nadie lo corroboró. Y no podía hacer eso en el campo. Antes de comenzar a filmar, le dijimos a Seo Ye Ji: ‘Esto no es humo de briquetas real. Es solo humo de efecto especial que es inofensivo para el cuerpo humano, así que no tienes que preocuparte por eso’”.

El personal aclaró que sí se quemaron briquetas de carbón, pero la área donde se concretó fue ventilada 30 minutos antes de que los actores llegaran para filmar. Adicionalmente, aseguró que el director decidió no revelar su verdad porque “Ye Ji estaba en la película después de todo”.

Puedes ver aquí el contenido de Lee Jin Ho dedicado al testimonio del director de fotografía.

Respecto a lo afirmado por ‘A’, al cierre de la nota la agencia de la recordada estrella de It’s okay to not be okay no ha emitido pronunciamiento.

Mientras tanto, E-Daily Star difunde que el día 15 el director de la película confirmó por otros medios haber entregado el siguiente mensaje a los funcionarios y al personal del proyecto: “La verdad debe ser revelada algún día, pero parece que ahora no, es una situación difícil para el actor”.

Además, el citado K-media asegura que entabló una conversación telefónica con Cho, el PD de Another way, para corroborar personalmente sus palabras, pero él replicó: “no tengo nada que decir”.