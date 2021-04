Chorong de Apink niega denuncia sobre bullying escolar

Chorong, líder de Apink, se pronunció personalmente sobre la denuncia pública que hiciera una excompañera de colegio por bullying escolar. Sumado a la demanda legal que sostiene a través de su agencia, la artista negó una vez más que hubiese golpeado a quien llamó “amiga desde el jardín de infantes”.

En febrero, la agencia PlayM denunció formalmente a Kim (la implicada) por calumnia e intento de coerción. En este documento, se declaró que esta persona contactó a Chorong y la amenazó con hacer pública su presunta agresión a menos de que se retire voluntariamente de la industria y le pida perdón.

La cantante negó haber abofeteado a esta denunciante y señaló que eran amigas cercanas hasta que se distanciaron por un problema entre ellas.

Posteriormente, Kim hizo públicas las capturas de su contacto a Chorong por Instagram y otras fotografías donde se le veía consumiendo alcohol siendo menor de edad. Esta usuaria también presentó una contrademanda hacia la idol por falsas acusaciones.

Chorong de Apink dejó un post (recuadro negro) para hablar de su controversia. Foto: Instagram

La respuesta de la vocalista de K-pop llegó con un post de Instagram, el martes 6 de abril. En el texto reconoció haber consumido bebidas alcohólicas en su último año de secundaria, cuando todavía tenía 17 años, tema que podría ser criticado por los netizens.

“En primer lugar, antes de explicar el reciente incidente, pido disculpas por preocupar a todos con la fotografía mía bebiendo alcohol cuando era menor de edad. He herido a quienes me animan como cantante debido a acciones inmaduras y equivocadas cuando era más joven. Sinceramente, me disculpo sin excusas”.

Los siguientes párrafos detallan el caso de bullying y cómo intentó aclararlo con Kim antes de acudir a procedimientos legales.

“Este tema comenzó a finales de febrero y ha continuado por casi un mes. Durante ese tiempo, me esforcé en comunicarme amigablemente, pero es una pena que no haya terminado así. Leí los artículos y la entrevista que Kim hizo sobre mí. Aunque este tema se ha agrandado por malentendidos que teníamos, ella era una amiga que estuvo conmigo desde el jardín de infantes hasta la secundaria, por lo que esta situación me hace sentir terriblemente mal. Pero quiero repetir que se han difundido cosas falsas y que soy inocente hasta el final”, declaró

“Nunca he abofeteado a la señorita Kim, como ella alega. Tampoco he tomado su ropa o cometido violencia contra ella. Haré mi mejor esfuerzo en probar mi inocencia a través del testimonio de aquellos que estuvieron presentes y las transcripciones de mis llamadas telefónicas con Kim”.

“Finalmente, me siento herida por los fans que me han apoyado por 10 años desde mi debut. Temía que debido a esto sintieran que mis palabras no son sinceras y también estaba asustada de decepcionarlos. Lamento mucho esta situación, a mis compañeras de Apink, nuestros fans, staff de agencia, a ellos, les pido disculpas por tener que tocar estas noticias en nuestro aniversario 10”, concluyó Park Chorong.