Lee Dong Wook: nuevo drama Bad and crazy de OCN le ofrece rol protagonista

Lee Dong Wook recibe oferta de nuevo K-drama. El actor de Goblin ha sido convocado por la producción de Bad and crazy, una serie que produce OCN con el director del hit Uncanny counter.

Según reportes de medios locales, Lee Dong Wook fue propuesto como protagonista en un rol que le demandará expresar múltiples personalidades. El proceso de negociación estaría ya en las últimas fases. Ante ello, la agencia King Kong by Starship confirmó que la oferta llegó a manos del actor y que está considerándola positivamente.

Lee Dong Wook: nuevo drama Bad and crazy. Foto: captura Sports Today

De acuerdo a la sinopsis preliminar, Bad and crazy contará la historia de un detective snob que despertará su instinto por la justicia social tras el encuentro con otro personaje.

El drama está en fase de definir al elenco completo de actores y se espera que inicie producción a mediados del 2021. Por estas variables, todavía no se determina con exactitud la fecha de estreno.

El PD Yoo Sun Dong fue aclamado por su trabajo en la adaptación del webtoon Cazadores de espíritus malignos, drama de fantasía que fue el mayor éxito de rating de OCN. Para Bad and crazy volverá a colaborar con el guionista Kim Sae Bom, quien escribió los capítulos 14 y 16 de la serie anterior.

The Uncanny counter. Foto: OCN

Lee Dong Wook protagonizó el K-drama The tale of the nine tailed el año anterior, serie donde interpretó a una criatura mitológica. Tras el final de este proyecto, pasó a filmar la película Single in Seoul, rodaje que completó en febrero del presente.