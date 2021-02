Todo sobre Eva, 21 años después: ¿qué pasó con sus protagonistas?

Dos mujeres enfrentadas por un sueño y el amor. Esa es la premisa de Todo sobre Eva, K-drama que se estrenó en el 2000. No le tomó mucho tiempo convertirse en un clásico del género, con una bien merecida fama internacional.

Para muchos fanáticos latinos, esta historia fue su primer contacto con los dramas coreanos. En Perú, fue el segundo que salió en televisión abierta (2001) y, a pesar de que han pasado dos décadas desde su emisión, sigue siendo una historia fresca y cautivadora.

"Todo sobre Eva", uno de los doramas más populares, se estrenó en el 2000 a través de la MBC.

Todo sobre Eva presenta a Sun Mi (Chae Rim) y Young Mi (Kim So Yeon), dos muchachas de distintas clases sociales. Ellas quieren convertirse en la mejor presentadora de noticias pero tienen formas distintas de competir. La situación se pone más tensa cuando el amor de alguien entra en disputa.

En el drama, la ambición incontrolable de Young Mi deviene en su fracaso, mientras Sun Mi logra tener éxito y perdonar a su otrora enemiga. No obstante, es curioso que el destino de las actrices haya sido distinto en la vida real.

Chae Rim: Sun Mi

Actualmente, Park Chae Rim tiene 41 años. Debutó en 1994 y tuvo varios roles menores hasta Todo sobre Eva, que fue su gran salto a la fama a los 21. Con el éxito sobre ella, se convirtió en una popular representante de la ola coreana en China y Taiwán, donde hizo varias series entre el 2004 y 2005.

Izq. Chae Rim en el drama Oh my lady. Foto: Naver.

Sin embargo, su carrera actoral en Corea se detuvo en el 2010, luego de protagonizar el drama Oh my lady con Siwon de Super Junior. La última vez que Chae Rin apareció en TV coreana fue en el 2018, cuando participó como panelista del programa de variedades Let’s eat well.

En el ámbito amoroso, Chae Rin se casó en el 2003 con el cantante Lee Seung Hwan, pero se divorciaron dos años después. Ella volvió a encontrar el amor con el actor chino Gao Ziqi, su coestrella del c-drama The Lee family, con quien se unió en matrimonio en el 2014 y tuvo un hijo. Seis años después, en diciembre del 2020, la pareja confirmó que se había divorciado.

La famosa intérprete volvió a Corea con su pequeño y retomó la actividad de sus redes sociales. La agencia que la representa es Hunus Entertainment.

Park Chae Rim publica videos en sus redes sociales. Foto: @chaelim_328/Instagram

Kim So Yeon: Young Mi

Interpretar a Young Mi trajo sonrisas y a la vez, dolores de cabeza a Kim So Yeon. Aunque su personaje se hizo icónico en la memoria de los espectadores coreanos, la actriz se daría cuenta que la estaban encasillando como villana.

Tuvo un hiatus absoluto de tres años pues no recibía guiones y llegó a pensar que ya no permanecería en la industria. Sin embargo, su carrera resurgió en el 2009 con la serie IRIS. El toque final al reinicio de su vida llegó con la comedia romántica Prosecutor princess y el personaje de Ma Hye Ri. A partir de ese momento, no le faltaron ofertas de trabajo.

Kim So Yeon y su esposo Lee Sang Woo. Foto: Naver

Por otro lado, Kim So Yeon conoció Lee Sang Woo en el drama Happy home (2016). Ambos se enamoraron y se casaron en el 2017.

Es probable que la intérprete de 40 años alcance la gloria en su carrera este 2021, pues su nombre suena fuerte para ganar el daesang por dramas de televisión. En 2020, aceptó ser parte de The penthouse: war in life con la meta de crear otra antagonista tan fuerte como Young Mi.

Este proyecto resultó con grandes índices de audiencia que se renovó por dos temporadas más. Kim So Yeon recibió el Top Excellence Award en diciembre y continúa dándole vida a la malvada Cheon So Jin.

Para verla en acción, solo hay que sintonizar la segunda temporada de The penthouse que está al aire desde el 19 de febrero por SBS.