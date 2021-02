BLACKPINK: Lisa reacciona a cover de “Kill this Love” en Youth with you 3

BLACKPINK sonó en Youth with you. Un grupo de concursantes presentó el tema “Kill this love” como regalo después de su evaluación inicial y despertó una emocionada reacción de Lisa, la mentora de baile del programa.

Este 18 de febrero se lanzó el primer episodio de Youth with you 3, evento esperado por el fandom BLINK, ya que la artista volvería a mostrar su faceta de entrenadora en un show extranjero. El público chino también la aguardaba con expectativa.

Ello se comprobó tras la presentación de Produce Pandas, una boyband formada por cinco integrantes que también compiten para redebutar en el programa. Luego de interpretar su canción “LA LA LA” en la evaluación inicial de habilidades, el grupo dijo que quería hacer un regalo para los mentores.

Todos guardaron silencio hasta que sonaron las primeras notas de “Kill this love” (versión japonesa) en la voz de BLACKPINK. Al instante, los demás concursantes se pusieron de pie y Lisa no pudo contener su sorpresa.

Los chicos de Produce Pandas bailaron el primer verso del tema y prestaron mucha atención a los detalles de la coreografía. Al llegar al coro, todos (incluyendo a los aprendices que esperaban en sus asientos) cantaron al unísono la frase: “Let’s kill this love”. El momento desbordó emoción y fue contagioso a pesar de que Lisa no estaba físicamente en el set.

BLACKPINK suena en Youth with you 3. Foto: IQIYI

“¡Bailaron con swag! ¡Qué lindo! ¡Gracias por su regalo! Voy a mostrar este video a mis compañeras de grupo. ¡Muchas gracias!”, expresó la rapera de origen tailandés.

La reacción de Lisa y la presentación de “Kill this love” fueron virales en Weibo y el tema se posicionó como Hot Trend 1 en la red social china. Puedes ver el cover completo en el siguiente clip.

¿Quién es Produce Pandas?

Produce Pandas es un grupo que debutó en julio del 2020 dispuesto a retar los estándares de belleza en el c-pop. Los cinco miembros se identifican como ’plus-size’ y, además, tienen un rango de edad entre los 22 a 31 años.

“Somos como un grupo de pandas: abrazables, tiernos, relajados y con una actitud positiva”, declaró el integrante Mr 17 en una entrevista para The Guardian.

Antes de debutar, su agencia los entrenó por alrededor de un año y medio, por lo que tienen base en baile y canto. Por el momento cuentan con un álbum en su discografía.