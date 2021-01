‘Park Shin Hye en Sisyphus: the myth’: ¿cómo será su personaje Kang Seo Hae?

El 14 de enero KST se revelaron nuevos pósteres individuales de Park Shin Hye en Sisyphus: the myth. Con estos llegaron más detalles del personaje que interpretará la famosa ‘Princesa de los K-dramas’.

Park Shin Hye es una modelo, actriz, cantante y bailarina coreana de 31 años. Foto: SALT Entertainment

Sisyphus: the myth es un ambicioso proyecto que la JTBC ha creado por el décimo aniversario de su fundación. Además, marca el regreso de la actriz a la pantalla chica después de tres años de haber protagonizado Memories of the Alhambra con Hyun Bin.

Continuando con su nuevo estilo adoptado en las películas del 2020 #ALIVE y Call, en el próximo drama de misterio y ciencia ficción, Park Shin Hye dará vida a una valiente mujer que lucha en un mundo hostil. Específicamente, a una guerrera que viajará en el tiempo con el ingeniero genio Han Tae Sool (Cho Seung Woo), a quien salva la vida previamente.

Cho Seung Woo y Park Shin Hye lucharán para sobrevivir en drama de JTBC para el 2021. Foto: captura JTBC

¿Cómo es Kang Seo Hae?

En el pasado se confirmó que el personaje de Park Shin Hye desarrolló increíbles habilidades para sobrevivir en el medio dominado por gansters. Alguna de estas son deslizarse por cuerdas entre los rascacielos, vencer a matones solo con sus manos, preparar bombas, ser francotiradora y dominar el combate cuerpo a cuerpo.

Según se comparte en la nueva actualización, también ostentará una personalidad excéntrica e impredecible a pesar de la imagen que proyecta, ya que gusta de comer plátanos con cáscara y asegura que el aire es fresco aún cuando este se encuentra en sus niveles más críticos de contaminación.

A continuación, mira los pósteres individuales de la famosa coreana de 31 años en Sisyphus: the myth.

Estreno de Sisyphus: The myth

Dirigido por Jin Hyuk y con el guion de Lee Jae In y Jeon Chan Ho, el drama especial de JTBC está programado para estrenarse en febrero del 2021, tras el final del romance Run on.

Tráiler de Sisyphus: The myth

