Luego de que el 4 de diciembre se anunciara cuándo y dónde se realizará los Golden Disk Awards 2021, los organizadores continuaron con el programa, lanzaron la lista oficial de nominados y revelaron cómo votar por tu grupo K-pop favorito.

En este artículo te enseñaremos la manera correcta en la que debes de realizar tu voto y también las categorías y todos los artistas que competirán por el ansiado galardón de los GDA los próximos 9 y 10 de enero de 2021.

Oh My Girl

Oh My Girl por “Nonstop”

Park Jin Young por “When we disco” (Duet with Sunmi)

BLACKPINK por “How you like that”

AB6IX por VIVID

ATEEZ por ZERO : FEVER Part.1

Baekhyun por Delight

BLACKPINK por THE ALBUM

BTS por MAP OF THE SOUL: 7

CRAVITY por HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO – SEASON 2

EXO por OBSESSION

EXO-SC por 1 Billion Views

GOT7 por DYE

ITZY por Not Shy

IU por Love poem

Kai por KAI

Kang Daniel por MAGENTA

Kim Ho Joong por We Are Family

MAMAMOO por TRAVEL

MONSTA X por FATAL LOVE

NCT por RESONANCE Pt.1

NCT 127 por NCT #127 Neo Zone

NU’EST por The Table

Red Velvet-Irene & Seulgi por Monster

SEVENTEEN por Heng:garæ

Stray Kids por IN生 (IN LIFE)

Suho por Self-Portrait

Super Junior-K.R.Y por When We Were Us

SuperM por Super One

Taemin por Never Gonna Dance Again : Act 1

TXT por The Dream Chapter: ETERNITY

TWICE por MORE & MORE

Wonho por Love Synonym #1: Right for Me