Cha Eunwoo: “Los miembros de ASTRO dijeron que me parecía a Su Ho”

Desde que comenzó a causar furor en Internet, los lectores del webtoon True Beauty debatían por el famoso de la vida real que más se parecía a Lee Su Ho, el misterioso estudiante que se enamora de la protagonista Jugyeong. Ahora, con una adaptación en formato dorama a estrenarse en diciembre, Cha Eunwoo recuerda cómo descubrió sus similitudes físicas con el personaje dibujado por Yaongyi.

En la previa, True Beauty, el drama coreano de tvN, lanzó varios teasers donde se ve la química de Cha Eunwoo, Moon Ga Young y Hwan In Yeob. Estos son los tres actores encargados de hacer que las ilustraciones 2D cobren vida.

El drama True beauty tiene como fecha de estreno el 9 de diciembre por tvN. Foto: Composición LR / tvN

Es una responsabilidad que el cantante del grupo K-pop ASTRO asume a conciencia, dado que Secretos de Belleza tiene una gran base de fans.

“Los otros miembros de ASTRO me dijeron que había un personaje de webtoon que se parecía a mí. Así escuché por primera vez sobre Su Ho”, explica Eunwoo en su entrevista con tvN.

Luego de encontrarse con el webtoon, llegó la oferta de la adaptación televisiva. Se reunió con el director y aceptó el reto. “Leí el guion y mi aprecio por el personaje creció más. También me decidí a participar porque era una historia escolar divertida y fresca”.

Cha Eunwoo en True Beauty. Foto: tvN

Para quienes nunca han leído True Beauty, Eunwoo describió a su personaje como alguien que “puede parecer frío, pero en realidad es una persona cálida. A veces es un poco torpe e incluso tiene un lado adorable. Tiene encantos inesperados”.

Parte de su preparación para ofrecer una performance creíble incluye practicar jujitsu y basketball en sus tiempos libres, pues Su Ho ama hacer deporte. Eun Woo también sigue un curioso, pero efectivo, consejo de su director. “Para entender las acciones de Suho, paso los últimos 30 minutos antes de dormir pensando en lo que él ha vivido, en su historia del pasado”.

Mira el tercer tráiler del drama True Beauty, el cual se estrenará el 9 de diciembre tras el final de Tale of the nine tailed.

