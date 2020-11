2PM: Nichkhun debutará en Hollywood con rol principal en película Hong Kong love story

Nichkhun, miembro del grupo K-pop 2PM, debutará en Hollywood interpretando a un personaje protagónico en la próxima película de comedia y romance del director estadounidense Keoni Waxman, Hong Kong love story, anunció oficialmente JYP Entertainment.

Junto al famoso de 32 años figuran en el elenco principal los destacados actores de origen hongkonés Byron Mann y Kenneth Tsang, así como la estrella polaca en ascenso Dominika Kachlik.

Nichkhun es un modelo, cantante y actor thai-estadounidense de 32 años. Foto: JYP

Hong Kong love story

La comedia romántica Hong Kong love story contará la historia de dos amigos, hijos de familias adineradas, que experimentarán el verdadero significado del amor y de la amistad durante su viaje al territorio asiático.

Nichkhun y Byron Mann serán los millonarios compañeros cuyo lazo será puesto a prueba por el personaje a cargo de Dominika Kachlik. Respecto al rol del veterano Kenneth Tsang, los detalles aún se mantienen en reserva.

Byron Mann, Nichkhun, Dominika Kachlik y Kenneth Tsang confirmados en próxima película Hong Kong love story. Foto: composición La República / JYP

Según reportes, el filme está basado en experiencias reales de Mann, contará con el desempeño de Aaron Shershaw (Pacific rim: Uprising) en la función de Productor Ejecutivo, y comenzará a rodarse en diciembre de este año en Hong Kong.

Sobre el elenco de Hong Kong love story

Nichkhun debutó en 2008 como vocalista y bailarín de 2PM, destacado grupo de la segunda generación del K-pop.

Al año siguiente, el idol estadounidense de ascendencia tailandesa incursionó como actor. Desde entonces, ha participado en 14 dramas y seis películas. Sus más recientes trabajos en los respectivos rubros son My bubble tea (2020) y Brother of the year (2018).

Byron Mann, de 53 años, inició su carrera en 1990 con papeles para la televisión americana, y en 1992, debutó en el cine con El barco fantasma.

Algunos de sus destacados títulos son los filmes Street fighter: La última batalla, La gran apuesta, Skyscraper y The ravine (también de Keoni Waxman); y las series Smalville, Arrow y Wu assassins (Netflix).

A sus 29 años, Dominika Kachlik protagoniza M jak milosc, exitosa serie de su país natal. Tan solo tres años atrás, ganó el premio a la nueva actriz más talentosa de Polonia en el Opus Film Award.

Dominika Kachlik en M jak milosc. Foto: Fakt

Kenneth Tsang es un veterano intérprete de 85 años que tiene en su haber más de 250 proyectos, entre los que figuran notables películas como Otro día para morir, de Lee Tamahori; El asesino, de John Woo; Better luck tomorrow, de Justin Lin; y Memoria de una geisha, de Rob Marshall.

Kenneth Tsang en Otro día para morir. Foto: Screen Musings

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.