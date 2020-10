Hermano de Sulli y Kim Sun Ah dedicaron homenaje a un año de la muerte de la idol K-pop

El 14 de octubre de 2020 se cumple un año de la muerte de Sulli, exmiembro del grupo f(X), y sus familiares y amigos la recordaron con significativos mensajes en homenaje a su memoria.

El primero en publicar unas palabras a la fallecida idol K-pop fue su hermano Choi Da Hee a través de las redes sociales.

Traducción al español del mensaje que dedicó el familiar de Sulli:

"Se siente bien pensar en verte después de tanto tiempo. Lo siento. Debería haber ido a verte más a menudo. Deberíamos haber luchado como solíamos hacerlo en el pasado. (...) Mi familia está bien, así que no te preocupes y quédate bien en el cielo. Te extraño mucho. Te amo”.

Sulli junto a su padre y hermanos. Foto: Instagram

Asimismo, Kim Sun Ah, actriz y amiga utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir dos fotografías y unas palabras.

Traducción al español del mensaje:

“No podía dormir con la idea de venir a verte. No te olvidé ni un solo día. Te extrañé tanto que tenía mucho de qué hablar. Quería contarte algo gracioso. Lamento haber llorado. ¡Te amo tanto! Te extraño mucho y te deseo mucho. No te sientas sola porque a tu hija, Blin, le va muy bien, y si me caso, tomaré la mano de mi esposo, y aunque tenga hijos, tomaré sus manos y vendremos a verla a usted por el resto de nuestra vida. Mi alma gemela, te quiero”.

Kim Sun Ah, amiga de la fallecida cantante Sulli. Foto: Instagram

El 14 de octubre de 2019, se informó sobre le fallecimiento de Sulli y se determinó que fue suicidio. Las autoridades no dieron más detalles por pedido de la familia. Asimismo, su velorio y entierro fueron realizados en total reserva.

Si usted, algún familiar o conocido suyo está atravesando por un momento difícil, siente que nada tiene sentido o no le encuentra salida a la situación por la que atraviesa, llame gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hable con alguien de confianza. Si está en otro país ingrese aquí.

