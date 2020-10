Ji Soo recibe oferta para drama histórico con Kim So Hyun y Kang Ha Neul

El nombre de Ji Soo se baraja como nueva opción para protagonizar el drama histórico River when the moon rises, previamente conocido como Cut by the heart.

En las primeras fases de casting, los roles principales habían sido ofrecidos a Kang Ha Neul y Son Ye Jin; pero la negociación no prosperó por la agenda de ambas estrellas. Ante esta situación, la producción puso la mirada en actores más jóvenes.

Está confirmado que la protagonista femenina será Kim So Hyun, actriz con un gran portafolio en televisión y cine con solo 21 años de edad. Ella ya tiene experiencia en el género Sageuk, pues participó en como actriz infantil en Moon embracing the sun y como heroína principal en The tale of Nokdu (2019).

River when the moon rises está basada en la leyenda coreana de la princesa Pyeonggang, quien sueña convertirse en la primera mujer que gobierne Goryeo. Sin embargo, su encuentro con On Dal, quien despertará nuevos sentimientos en ella.

Según Sports Donga, Ji Soo recibió la oferta de interpretar a On Dal. La agencia del actor confirmó que es uno de los papeles que está considerando como futuro proyecto tras el drama en emisión When I was the most beautiful.

Si accede a la oferta, volvería a trabajar con Kim So Hyun después de 4 años. En el 2016, ambos fueron pareja en el drama especial Page Turner. Interpretaron a dos estudiantes adolescentes que conectan gracias al piano y fueron halagados por su química en pantalla.

Por otro lado, Ji Soo también podría encontrarse nuevamente con Kang Ha Neul, que aunque declinó ante la oferta de ser el protagonista, aceptó hacer una aparición especial como el padre de On Dal.

En el 2016, los dos actores fueron hermanos en la ficción para el drama Moon lovers, que fue aclamado internacionalmente.

