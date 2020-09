BLACKPINK establece récord para el K-pop con MV “How you like that”

El cuarteto BLACKPINK ha establecido un nuevo récord en YouTube con el video musical (MV) de su tema “How you like that”, que superó las 500 millones de reproducciones en el menor tiempo posible para los grupos del K-pop.

La canción prelanzamiento de su primer álbum de estudio THE ALBUM fue estrenada el 26 de junio del 2020 a las 6.00 p. m. (KST).

El 8 de septiembre a las 3.48 a. m. (KST), el videoclip en YouTube registró 500 millones de reproducciones, lo que significa que le costó solo 2 meses con 12 días en lograr la gran cantidad de vistas.

De esta manera, BLACKPINK se supera a sí mismo y se impone entre los grupos del K-pop, ya que el antiguo récord lo estableció esta misma girlband con “Kill this love”.

El MV del referido sencillo fue lanzado a la medianoche (hora coreana) del 5 de abril del 2019 y alcanzó las 500 millones de vistas, después de 3 meses y 20 días.

Asimismo, “How you like that” se convierte en el séptimo video musical del grupo formado por Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie en sobrepasar las 500 millones de vistas en YouTube.

Sus otros trabajos con el registro son “DDU-DU DDU-DU”, “As if it’s your last”, “BOOMBAYAH”, “Kill this love”, “Playing with fire” y “Whistle”.

Integrantes de BLACKPINK: Lisa, Jisoo, Jennie y Rosé. Foto: YG Entertainment

