TXT gana votación de Radio Disney por la Canción del verano con “Can’t you see me?”

La boyband Tomorrow X Together (TXT) fue premiada por Radio Disney tras conocerse el resultado oficial de la votación para Song of the Summer 2020 de dicha emisora. El grupo era el único representante del K-pop que competía con artistas como Lady Gaga y Dualipa.

El concurso inició el pasado 27 de agosto y nominó a ocho temas musicales: “Rain on me” de Ariana Grande y Lady gaga, “Together” de Sia, “Exhale” de Kenzie, “Break my heart” de Dualipa, “Control” de Zoe Wees, “Can’t you see me” de TXt, “Dance with me” de Diplo y “If the world was ending” de JP Saxe.

En el periodo de elección, el fandom MOA (admiradores de TXT) llevó la delantera y fueron recompensados con un mensaje del quinteto que recibió la noticia de la victoria en Seúl.

“Can’t you see me? es una canción sobre crecimiento, amistad y el caos que viene de ello. Es muy especial para nosotros, por lo que estamos felices y honrados de que la hayan disfrutado”, señaló Yeonjun.

Taehyun agregó: “MOA, muchas gracias por su amor y apoyo, son nuestra motivación y continuaremos dando lo mejor de nosotros”

“En verdad los extrañamos y no podemos esperar al momento de presentarnos otra vez y esperamos traerles mejor música”, expresó Huening Kai.

TXT es un grupo que debutó en el 2019 bajo la agencia Big Hit Entertainment. En su primer año, obtuvieron el premio Rookie of the year en ceremonias como los MelOn Music Awards, Golden Disk Awards y los Seoul Music Awards.

Este 2020 fueron convocados para interpretar el opening 12 del popular anime Black Clover. Dicho tema lleva el nombre de “Everlasting shine” y pertenece a su single álbum japonés DRAMA.

