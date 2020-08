Inagaki Kurumi, la ‘hija’ de Haruma Miura, a un mes de su muerte: “Quiero abrazarte y que acaricies mi cabeza”

El 22 de agosto, la actriz infantil Inagaki Kurumi se despidió de Haruma Miura, su padre en la ficción del jdrama Two Weeks (2019), a través de una conmovedora carta compartida en su cuenta de Instagram.

“He intentado publicar algo muchas veces, pero no pude hacerlo correctamente. Mi mente y mi corazón están rotos”, inicia la artista de 9 años.

Inagaki Kurumi, quien interpretó a Hana la hija del personaje de Daichi Yuki (Haruma Miura), continúa su mensaje: “Quería volver a actuar y jugar a tu lado y que me dijeras: “Has crecido”.

“Quisiera abrazarte y que acaricies mi cabeza, y que hablemos por largo rato”, dice para luego describir cómo enfrentó la noticia sobre la muerte de Haruma Miura, ocurrida el 18 de julio pasado.

“Cuando supe lo que te pasó Miura-san, me entristecí y traté de no pensar en eso. Sin embargo, a pesar de la tristeza, le pedí a mi madre que me dejará verte en la película The confidence man JP: Princess, donde haces el papel de Jessie”.

“Fue genial ver tu rostro nuevamente”, expresa Inagaki Kurumi, en referencia a la penúltima película que protagonizó Haruma Miura, estrenada tres días después de su muerte.

Precisamente, la pareja principal de The confidence man JP: Princess, Nagasawa Masami y Higashide Masahiro, participaron el 23 de julio en una entrevista donde dedicaron unas palabras a la memoria de Haruma Miura.

“Leí un libro que decía que hay que dejar las cosas atrás. No quiero despedirme de ti. Las personas siguen viven mientras no se las pueda olvidar. Yo viviré mucho tiempo y te recordaré”, promete la pequeña actriz.

Inagaki Kurumi culmina su mensaje a Haruma Miura escribiendo: “Te quiero mucho y nunca olvidaré tu sonrisa”.

Finalmente, acompaña el post de Instagram una fotografía de Ame-chan, muñeco con el que Haruma Miura sorprendió a Inagaki Kurumi mientras grababan el drama japonés, Two Weeks.

