Yesung: el cantante con la voz más increíble en la industria del K-pop

No hay necesidad de ser ELF para reconocer el talento de Yesung de SUPER JUNIOR. Y es que es un artista que desde muy pequeño demostró tener una melodiosa voz, misma con la que continúa cautivando al mundo.

Para hacer una breve reseña sobre la vida de Kim Jong Woon, nombre verdadero del cantante surcoreano, nos debemos de remontar a su adolescencia, cuando soñaba en convertirse el gran artista que es hoy y que para lograrlo tuvo que superar algunas dificultades, siempre contando con el apoyo incondicional de su madre.

La mamá de Yesung jugó un papel importante en su carrera, ya que debido a ella logró audicionar para SM Entertainment.

Desde la primera vez que cantó para la compañía de Lee Soo Man impresionó a todos, por lo que inmediatamente firmaría un contrato exclusivo para formar parte de una boyband.

Su debut fue el 6 de noviembre de 2005, de la mano de otros once artista (quienes hoy son conocidos como SUPER JUNIOR).

La canción que interpretaron en aquel entonces fue “Twins (Knock out)” para el programa Inkigayo de la cadena SBS.

Ya en el año 2006, Yesung iba a ser más reconocido por su talento vocal al conformar la sub unidad KRY junto a Kyuhyun y Ryeowook. Los tres cantantes interpretaron el tema “The one i love”.

Y como solista debutó al interpretar el tema principal para el drama TAZZA, primer OST en el que participó.

Su talento vocal fue reconocido por los críticos, llevando a conseguir un papel en el musical NamHanSanSung.

Aquí un extracto de su participación.

Pero si hablamos de OST que hayan marcado en su carrera, no nos podemos olvidar de mencionar la canción “It’s has to be you” del K-drama Cinderella Sister.

Como dato curioso, Kim Jong Woon ganó en una encuesta donde elegían al mejor cantante de todo SM Entertainment.

Una prueba irrefutable de la melodiosa voz de ’Yeye’ es este clip de compilación donde canta en vivo para sus fans.

Los videos que se presentaron en este artículo son prueba del gran talento que posee Yesung, mismo con el que seguirá enamorando a sus ELF y será recordado con mucho cariño este 24 de agosto, día de su cumpleaños número 37 (edad coreana).

Aquí le dejamos el MV de “When we were us”, tema que Yesung interpretó junto a sus compañeros de SUPER JUNIOR KRY.

