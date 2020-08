BTS realizará el primer concierto presencial MAP OF THE SOUL ON:E

Para sorpresa de los fans de BTS, Bang Si Hyuk realizó una conferencia de prensa en la que reveló un balance de los logros obtenidos por los grupos bajo la marca de Big Hit Entertainment y anunció un concierto presencial y online de los Bangtan Boys (Map of the soul ON:E).

Debido al gran éxito que se logró en los shows en línea como Love Yourself y BangBangCon: The Live, la empresa de la agrupación K-pop contó algunos detalles de lo que será su próximo evento multitudinario.

Como se sabe, BTS tuvo que cancelar su tour mundial Map of the soul: 7 debido a la pandemia por la COVID-19 y ante la baja en el índice de casos en Corea del Sur, la compañía surcoreana apuesta por lo que sería el primer show presencial en esta nueva etapa en la historia de la humanidad.

BTS sobre Map of the soul ON:E. Créditos: Big Hit Entertainment.

Un funcionario de Big Hit Entertainment anunció el concierto en línea y con público durante el mes de octubre (habrá dos fechas el 10 y 11), el cual llevará como título Map of the soul ON:E.

Al concluir la conferencia de prensa, se dio a conocer que el cupo de tickets para el concierto de BTS será limitado, siguiendo los protocolos sanitarios y respetando las medidas de distanciamiento en los asientos de shows en vivo.

Es decir, que solo un grupo de ARMY podrá asistir a ver en directo lo que será Map of the soul ON:E.

En otra parte de la conferencia, Big Hit dio a conocer la información sobre el concierto Love Yourself, la cual sumó 5.55 millones de visualizaciones por medio de proyecciones, live streams y asistentes al evento.

Asimismo, BangBangCon: The Live logró un Record Guiness, el mayor número de asistentes para un concierto en línea con 756.000 vistas en tiempo real.

