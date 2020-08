IU y Kim Chang Wan de It’s okay to not be okay cantan juntos “Meaning of you”

En la víspera del final de It’s okay to not be okay, los seguidores del dorama aún esperan con ansias que se concrete el cameo de la estrella K-pop y actriz, Lee Ji Eun mejor conocida como IU.

Esto como consecuencia de las diferentes referencias a la intérprete de “Eight” y “Give you my heart” que existen en la producción protagonizada por Kim Soo Hyun y Seo Ye Jin.

Por su parte, IU también ha hecho evidente a través de Instagram que sigue fielmente la historia de amor entre el enfermero Moon Kang Tae y la escritora infantil Go Moon Young.

Con ese contexto detrás, no causa extrañeza que resurgiera en redes sociales un video de IU cantando a dúo con Kim Chang Wan, actor que interpreta al director del hospital psiquiátrico Ok!, Oh Ji Wang, en Psycho but it’s okay (nombre alternativo).

El tema que cantan es “Meaning of you”, canción original de la banda de rock de los 70 Sanulrim, agrupación de los hermanos Kim Chang Wan, Kim Chang Hoon y Kim Chang Ik.

El tema se lanzó a finales de 1984. Treinta años después, en 2014, IU lo rescató para incluir una nueva versión en su primer miniálbum repackge, Kkot-Galpi: A flower bookmark.

En ese entonces, la protagonista de Hotel del luna (tvN, 2019) y The producers (KBS2, 2015) reveló la razón para incluir “Meaning of you”.

“A la persona que me gustaba en la escuela secundaria le gustaba esta canción. Desde entonces, la canción tiene un significado para él”, dijo en el programa Healing camp.

Paralelo a ello, IU y Kim Chang Wan grabaron una versión de “Meaning of you”, junto a una breve entrevista que fue publicada en el canal oficial de 1theK en YouTube.

