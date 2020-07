Famosos actores coreanos que cumplen años en agosto [FOTOS y VIDEOS]

Agosto de 2020 será una fiesta para los seguidores de los doramas coreanos. Además de que en este mes se estrenan más de 10 series y muchas otras llegarán a la plataforma Netflix, varios actores del medio celebran su cumpleaños.

En esta nota, conoce quiénes son estos famosos coreanos, cuándo se celebran sus respectivos natalicios y un poco más acerca de sus biografías y filmografías.

Jang Geun Suk

Cumpleaños de Jang Geun Suk: 4 de agosto

El actor que se ganó título al ‘príncipe de Asia’, Jang Geun Suk, culminó de manera exitosa su servicio militar el 29 de mayo del 2020. Actualmente se encuentra analizando ofertas para realizar su esperado regreso a los doramas tras su último protagónico en Switch: Change the world (SBS, 2018).

Nació el 4 de agosto de 1987 en la capital surcoreana Seúl.

Kwon Sang Won

Cumpleaños de Kwon Sang Won: 5 de agosto

Conquistó al mundo con su interpretación como Cha Song Joo en el icónico drama Escalera al cielo (SBS, 2003-2004) y, gracias a su atractivo físico y esculpida figura, ha llegado a ser considerado el más grande ‘ícono sexual de Corea del Sur'.

Este 2020 que cumple 45 años (edad coreana). Kwon Sang Woo regresa a los doramas con Delayed justice (SBS). Además, confirmó su participación en la secuela de la película Pirates.

Nació el 5 de agosto de 1976 en la ciudad metropolitana Dejeon.

Lee Sung Kyung

Cumpleaños de Lee Sung Kyung: 10 de agosto

Lee Sung Kyung continúa sumando logros a su carrera, siendo su más reciente dorama el éxito de la SBS, emitido a inicios del año, Romantic Doctor, teacher Kim.

La bella actriz que nació en la provincia Gyeonggi en 1990 es recordada también por sus trabajos en la comedia romance Weightlifting fairy Kim Bok Joo y en Doctors.

PUEDES VER True beauty: filtran fotos de Cha Eun Woo y Moon Ga Young en grabaciones del dorama

Park Yong Ha

Cumpleaños de Park Yong Ha: 12 de agosto

Lamentablemente Park Yong Ha ya no se encuentra entre nosotros, pues falleció el 30 de junio del 2010, según se confirmó, tras cometer acto suicida.

No obstante, siempre será recordado como el gran actor y cantante que llevó alegría a sus fans a través de su arte, como su interpretación en el recordado drama Sonata de invierno.

Este año estaría cumpliendo 44 años (edad coreana). Nació en 1977 en Seúl.

PUEDES VER Park Yong Ha de Sonata de Invierno es recordado a 10 años de su muerte

Yeo Jin Goo

Cumpleaños de Yeo Jin Goo: 13 de agosto

Para beneplácito de sus fans, en julio Yeo Jin Goo tuvo un emocionante encuentro televisado con su coestrella de Hotel del luna, IU.

Aunque aún no confirma su regreso a los dramas tras el éxito de tvN, el talento del intérprete nacido en Seúl en 1997 puede disfrutarse a través de series como My absolute boyfriend (SBS, 2019) y Reunited worlds (SBS, 2017).

PUEDES VER IU y Yeo Jin Goo de Hotel del luna se reencuentran con vuelo en parapente [VIDEO]

Song Ji Hyo

Cumpleaños de Song Ji Hyo: 15 de agosto

Song Ji Hyo llega a los 40 años (edad coreana) regalando una divertida interpretación en su drama protagónico Was is love que sigue revelando nuevos episodios a través de Netflix.

La también miembro del aclamado show de variedad Running man nació en 1981 en la ciudad Puhang, ubicada en la provincia Gyeongsang del Norte.

PUEDES VER 5 actrices coreanas que están a punto de alcanzar el umbral de los 40 en 2020

Yoo Seung Ho

Cumpleaños de Yoo Seung Ho: 17 de agosto

A pesar de su juventud, Yoo Seung Ho cuenta con una de las carreras artísticas más prolíficas del medio, siendo respetado por sus colegas y el público que lo acompañó en su conversión de estrella infantil a maduro intérprete. Este año protagonizó el drama de suspenso de la tvN, Memorist.

Nació el 1993 en Incheon, ciudad limítrofe con la capital surcoreana Seúl.

Bae Yong Joon

Cumpleaños de Bae Yong Joon: 29 de agosto

Agosto es el mes de las primeras grandes estrellas coreanas, pues también se celebra el natalicio del actor que lideró el Hallyu por su protagónico en Sonata de invierno, Bae Yong Joon.

Actualmente, el llamado ‘padre de la actuación coreana moderna’ tiene dos hijos con la también artista Park Soo Jin, con quien se casó en 2015. Nació en 1972 en el distrito Mapo, ubicado al noroeste del río Han.

Go Joon Hee

Cumpleaños de Go Joon Hee: 31 de agosto

Go Joon Hee se convirtió en todo un ícono de la moda por su personaje en la comedia romántica She was pretty (2015).

Este 2020 celebrará su cumpleaños 36 mientras la emisión de Rhapsody of a summer dream, drama chino-coreano que grabó en 2019, se encuentra en revisión debido a restricciones del Gobierno de China respecto a la participación de actores de Corea del Sur en sus producciones.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.