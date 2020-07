Kim Yo Han, So Ju Yeon y Yeo Hoe Hyun protagonizarán remake de ‘A love so beautiful’

La adaptación coreana de A love so beautiful, el popular drama chino de corte estudiantil, confirmó a Kim Yo Han, So Ju Yeon y Yeo Hoe Hyun como su trío protagonista.

Bajo la producción de Kakao TV, se informó que la estrella K-pop Kim Yo Han (próximo a debutar con el grupo WEi), interpretaría a Cha Heon, un adolescente de 17 años de la escuela secundaria Chun Ji.

Mientras tanto, la actriz So Ju Yeon (en su segundo rol como protagonista después de Not all right, but it’s alright (Naver TV, 2018)), será Sol Yi, compañera de Cha Heon, a quien ya le expresó sus sentimientos sin ser correspondida.

Completa el triángulo amoroso de ‘A love so beautiful’ el actor Yeo Hoe Hyun con el papel de Woo Dae Sung, un estudiante transferido a la secundaria Chun Ji, aficionado a la natación y secretamente enamorado de Sol Yi.

Esperando que el remake coreano alcance el mismo éxito que la versión original china, la producción de ‘A love so beautiful’ informó que el dorama será optimizado para su reproducción en móviles, además de ser transmitido en una nueva plataforma de video de KakaoM y Kakao, cuyo lanzamiento estaría próximo a anunciarse.

También se dispuso que la trama se desarrolle en 24 capítulos, con una duración de aproximadamente 30 a 50 minutos por episodio.

