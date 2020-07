Kim Kyung Nam revela su relación con Lee Min Ho y Kim Go Eun en The king: Eternal monarch

Luego del exitoso cierre del drama The king: Eternal monarch, el actor Kim Kyung Nam ofreció una entrevista exclusiva para la revista Star 1, donde no solo habló de su carrera, sino se animó a conversar sobre su paso en la producción de SBS y Netflix.

El intérprete será portada principal del magazine y se animó a referirse a sus compañeros de elenco. Como se recuerda, compartió escenas con Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, entre otros.

PUEDES VER

Kim Kyung Nam será imagen para la edición de agosto 2020 de Star 1 y a través de su Instagram se revelaron algunas fotografías de la sesión que realizó.

Estas son las fotos del intérprete de Shin Jae en The king: Eternal monarch.

Kim Kyung Nam. Créditos: Star 1

Kim Kyung Nam. Créditos: Star 1

Kim Kyung Nam. Créditos: Star 1

Kim Kyung Nam. Créditos: Star 1

En su testimonio sobre el rodaje del dorama de SBS, el actor dijo que se sintió dichoso de haber podido trabajar junto a sus compañeros.

“Fue un largo tiempo de grabaciones, por lo menos ocho meses y me emocionó mucho trabajar con buenos artistas (desde Kim Eun Sook, la guionista, hasta Lee Min Ho, Kim Go Eun o Woo Do Hwan)”.

PUEDES VER

Asimismo, se mostró muy contento por haber sido familia en el drama con la actriz Hwang Young Hee, porque aprendió mucho de ella.

Tras el éxito de The king: Eternal monarch, el actor Kim Kyung Nam ya se encuentra evaluando guiones de doramas y películas.

“Quiero estar inmerso en la actuación y cambiarme a mí mismo en el futuro”.

PUEDES VER

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.