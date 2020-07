Girl’s Day se reencuentra para el décimo aniversario de su debut musical

Aunque actualmente se encuentren en hiatus indefinido, el grupo K-pop Girl’s Day tuvo un emotivo reencuentro a razón del décimo aniversario de su debut.

Minah, Yura, Hyeri y Sojin, las cuatro idols que conformaron la alineación final que dejó inolvidables temas como “Darling”, “Expectation” y la incónica “Something”, se reunieron el 9 de julio, fecha en que la girlband cumplió 10 años en el medio musical.

Ese mismo día cada una compartió en sus respectivas cuentas de Instagram fotos que capturaron el momento especial junto con sus pensamientos y gratitud hacia su fandom DAY5I.

La ‘reina del aegyo’ Minah subió 3 post con breves leyendas, siendo una de estas “Nuestro décimo 9 de julio”.

Minah de Girl's Day en Instagram.

La maknae Hyeri agradeció el amor recibido por sus fans en todos estos años: “No olvidaré mi gratitud hacia ustedes y en el futuro, me convertiré en una Hyeri que siempre trabaja duro. Los quiero”.

Hyeri de Girl's Day en Instagram.

Sojin, la líder de Girl’s Day, además de las fotos reveló en su Instagram y canal de YouTube “Let’s Go See the Stars” de Jukjae una versión especial para DAI5Y.

Finalmente, Yura realizó tres publicaciones. La tercera de estas contó con una larga descripción en la que trató de resumir el camino recorrido por Girl’s Day.

“Creo que el tiempo entre nuestro debut en el 2010 y este momento en el 2020 pasó muy rápido para mí. Será un momento en mi vida que nunca olvidaré… Fue el momento más precioso y feliz, por eso creo que pasaron diez años tan rápido. Fueron 10 años tan felices porque muchas personas nos animaron y nos enviaron su amor”.

Yura de Girl's Day en Instagram.

Asimismo, tuvo emotivas palabras para sus compañeras: “Yo era hija única, así que cuando era joven, mi deseo era tener hermanas mayores y menores. El hecho de haber encontrado a las chicas es una de las cosas más afortunadas de mi vida”.

Girl’s Day debutó con 5 integrantes originales: Sojin, Minah, Jihae, Jisun y Jiin. A los pocos meses, estas últimas 2 dejaron la agrupación, siendo reemplazadas por Hyeri y Yura. Tras la salida de Jihae en 2012, el grupo finalmente promocionaría como cuarteto.

A lo largo de su carrera el grupo lanzó múltiples éxitos, siendo su último regreso en el 2017 con el mini álbum Everyday #5 y el tema promocional ”I’ll be yours”.

En 2019, la girlband finalizó su contrato con la DreamT Entertainment y cada una de las famosas coreanas decidió seguir su carrera individual bajo otras firmas representantes. El grupo se mantiene en stand by desde entonces.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.