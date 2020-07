It’s okay to not be okay: filtran fotos de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji vistiendo uniformes escolares

La más reciente producción de tvN, It’s okay to not be okay, vuelve a despertar la curiosidad de su audiencia luego de que se filtraran en redes sociales divertidas imágenes de sus protagonistas en medio de las grabaciones en exteriores.

Las fotografías compartidas en el foro coreano DcInside habrían sido tomadas la noche del 7 de julio, mientras la producción se encontraba grabando en una avenida en Seúl, y muestran a Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji caracterizados como estudiantes de secundaria.

It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji caracterizados como estudiantes de secundaria. Crédito: DCinside

Mientras que algunos internautas opinaban sobre lo bien que se ven ambos actores en uniforme escolar (teniendo en cuenta que Kim Soo Hyun tiene 32 años y Seo Ye Ji 30), otros comenzaban a teorizar sobre qué significa esa vestimenta para la trama del dorama.

Seo Ye Ji con el cabello corto y vistiendo uniforme escolar durante las grabaciones de It’s okay to not be okay. Crédito: DCinside

En sus primeros seis episodios, la trama de It’s okay to not be okay confirmó que la pareja protagonista se conocía desde niños.

Kim Soo Hyun caminando detrás de Seo Ye Ji durante las grabaciones de It’s okay to not be okay. Crédito: DCinside

Sin embargo, a través de algunos flashbacks se entendió que tras la muerte de su madre, los hermanos Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) y Moon Sang Tae (Oh Jung Se) huyeron del pueblo, comenzando así un largo peregrinaje por diferentes sitios sin llegar a establecerse en un lugar por más de un año.

It’s okay to not be okay: las imágenes de Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji fueron tomadas durante las grabaciones en las calles de Seúl. Crédito: DCinside

En ese contexto, algunos usuarios sugieren que la escena de ambos como estudiantes podría ser un sueño o fantasía, también pudiéndose tratar de una toma adicional que sirva para graficar una de las historias que cuenta Seo Ye Ji.

It’s okay to not be okay: Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji vistiendo el uniforme escolar. Crédito: DCinside

Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji captados durante las grabaciones de It’s okay to not be okay. Crédito: DCinside

