BLACKPINK lanza el primer MV teaser para “How You Like That”

El 24 de junio, BLACKPINK compartió en sus redes sociales el primer MV teaser de su single principal “How You Like That”.

En tan solo 20 segundos, el cuarteto K-pop explora conceptos opuestos como luz y oscuridad, fuego y agua, con lo que eleva las expectativas de su fandom BLINK, ante el inminente comeback del grupo el próximo 26 de junio.

PUEDES VER Maquillaje de BLACKPINK en su último teaser enciende polémica entre fans

Una de las imágenes más poderosas del MV es la de Jisoo, quien protagoniza una extraña escena donde utiliza una banda de flores alrededor de los ojos. Esta situación podría sugerir una mayor exposición de la estrella de 25 años ante los continuos reclamos a YG Entertainment por aparentemente relegar a la artista.

Jisoo aparece con los ojos vendados en el MV “How You Like That” de BLACKPINK. Una posible referencia a la diosa de la justicia. Crédito. Captura YouTube

Otro detalle que resalta en el MV es la dentadura de diamante de Lisa, creada especialmente para ella por la marca DAVID AVLN, quienes confirmaron el uso del accesorio en el MV, a través de un story de Instagram.

En el caso de Jennie, ella lleva una simulación de perforación sobre el labio.

Accesorios de Jennie y Lisa en el MV “How You Like That”. Crédito. Captura YouTube

PUEDES VER BLACKPINK realizará su comeback en The tonight show starring Jimmy Fallon

¿Todos los MV de BLACKPINK conectados?

En redes sociales (en especial Twitter) se ha desatado una ola de teorías sobre los conceptos que esconde el MV “How You Like That”. Uno de los más interesantes apunta a una conexión entre este nuevo MV y los trabajos anteriores de BLACKPINK.

El nuevo MV de BLACKPINK “How You Like That” tendría referencias a sus anteriores trabajos. Crédito. Captura YouTube

Un ejemplo de esto sería la inclusión de dos piezas escultóricas pertenecientes a la mitología griega.

En el MV de “Kill This Love” del 2019, aparece una estatua de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza, mientras que en HYLT aparece la escultura de Nike, también conocida como la Victoria de Samotracia, diosa que representa el triunfo en la mitología griega.

En el MV "Kill this Love" aparece una escultura de Afrodita, la diosa del amor. Crédito. Captura YouTube

Una referencia a la diosa Nike aparece en el MV “How You Like That” de BLACKPINK. Crédito. Captura YouTube

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.