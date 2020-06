La casa de papel versión coreana: confirman remake, pero como dorama

Grata sorpresa para los amantes de los doramas y La casa de papel. Habrá una versión coreana de la famosa serie española de Netflix. Luego de varios meses de rumores se confirmó un remake que ha emocionado a los fanáticos, quienes ansían conocer qué actores podrían dar vida a al Profesor, Tokio, Berlín y demás miembros de la pandilla.

El 18 de junio, Naver destaca la información brindada por un funcionario de la industria cinematográfica BH Entertainment. Dicha fuente confirmó que su empresa estaría encargada de realizar el drama La casa de papel en versión coreana.

La producción del nuevo drama coreano estaría en proceso de desarrollo; están seleccionando de su catálogo de actores que tiene la marca y han convocado a una audición para personajes secundarios.

Como se sabe, BH Entertainment tiene bajo su firma a artistas de la talla de Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Jin Goo, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Yu Ji Tae, entre otros.

Los fanáticos de doramas ya empiezan a deslizar algunos nombres de actores coreanos para los personajes de La casa de papel.

Por ejemplo, Jin Goo para el papel del Profesor. La celebridad surcoreana de 41 años se hizo famoso por haber actuado en Descendants of the sun, Mr. Sunshine, Athenea: Goddes of war, entre otros.

Otros internautas sugieren a Lee Byung Hun para interpretar a Berlín.

El actor de 51 años de edad es conocido por haber participado en Here, Mr. Sunshine, Iris, All in, entre otros.

Asimismo, Kim Go Eun, quien acaba de volver a la pantalla en The king: Eternal monarch podría hacer el personaje de Tokio en La casa de papel, versión coreana.

