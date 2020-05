Minhyuk (MONSTA X): “El apoyo de MONBÉBÉ es una gran fuente de motivación para mí”

Singles magazine reveló la extensa entrevista realizada para su edición de junio al vocalista de MONSTA X, Minhyuk en su primera sesión en solitario desde su debut.

Con el título ‘Las extrañas combinaciones de Minhyuk’, la publicación explora los pasatiempos y proyecciones a futuro del idol K-Pop.

Sobre el primer punto, ‘Minmong’ se revela como una persona preocupada por su salud y su apego cada vez más creciente por la ciencia.

“Me gusta estar limpio, así que uso la aspiradora con frecuencia para mi salud. Y recientemente, sentí la necesidad de comenzar a cuidar más mi piel. El tiempo vuela cuando busco cosas sobre artículos para el cuidado de la piel y cosméticos”.

“Busco videos de YouTube sobre física, teorías de la relatividad, misterios, fenómenos sobrenaturales y demás. Estoy explorando videos de YouTube tras video y antes de darme cuenta, ha pasado un día, dos días".

Más adelante, Minhyuk juega con la idea de incluir su afición por la pintura en el lanzamiento de su álbum en solitario.

“Creo que sería interesante si mis dibujos y escritos se incluyeran en el álbum. Si los incluyo podría sentir que estoy renaciendo en ese álbum. ¡Será un alter ego de mí retratado con baladas lentas y pistas acústicas!".

MONSTA X: Minhyuk protagonizó una editorial fotográfica para el número de junio de la Singles Magazine.

Minhyuk sobre FANTASIA X

Hablando sobre la coreografía del single principal para este mini álbum (a lanzarse el 26 de mayo), señala que esta se ‘se enfoca menos en la sincronización como grupo y más en la rítmica’.

“Ya es bastante difícil que lo llamemos “la coreografía del diablo”, y no sería una exageración decir que hemos molido nuestras almas y las hemos vertido en esta coreografía”.

PUEDES VER MONSTA X envía mensaje previo al TikTok Stage Live from Seúl [VIDEO]

Minhyuk y MONBÉBÉ

Finalmente, la estrella K-Pop no puede dejar de agradecer el apoyo del fandom de MONSTA X, llamado MONBÉBÉ, y la influencia que ejerció en su madurez profesional y su principal fuente de motivación.

“Hubo un período de tiempo en el que tontamente no sabía qué tan agradecido debería estar. Entonces pensé que todo lo que necesitaba era trabajar duro, pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta cada vez más de que sin el personal y los fans que me apoyan de muchas maneras diferentes, sería imposible que Lee Minhyuk existiera por completo”.

MONSTA X: Minhyuk fotografiado para Singles Magazine, edición junio 2020.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.