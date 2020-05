Girls Generation: Taeyeon agradece a su fandom SONE por acompañarla durante 12 años

La estrella K-pop y líder del grupo Girls Generation (SNSD) Taeyeon aparece en la portada de la edición de junio de la revista 1st Look Magazine, junto a una editorial de belleza en conjunto con A’PIEU Cosmetics.

Asimismo, Kim Tae Yeon comparte cómo es un día en su vida y lo valioso que son sus admiradores en la entrevista titulada “Todos los ojos puestos en mí”.

En ese último aspecto, la estrella de 31 años intenta expresar su agradecimiento hacia SONE (estilizado S♥NE), por apoyarla desde el comienzo de su carrera.

"Cada vez que pienso en mis fanáticos, me emociono. Tengo sentimientos encontrados como gratitud, afecto y alegría. Realmente no puedo explicarlo. Simplemente me quedo sin palabras".

Al darme cuenta de que tengo seguidores que siguen atesorándome y amándome sin tener que cambiar, me siento increíblemente agradecido".

Taeyeon, líder de Girls 'Generation, fotografiada por Choi Moon Hyuk para la edición de junio de 1st Look Magazine.

Más adelante, al comentar sobre su día a día, la intérprete de Happy revela que visita las tiendas de maquillaje cada vez que se aburre.

"Disfruto mirando nuevos productos y comprando los que me gustan para probar en casa. Es una forma de aliviar el estrés para mí".

Girls 'Generation: Taeyeon en reportaje pictórico para la edición de junio de 1st Look Magazine.

Asimismo, expresa lo gratificante que le resulta participar en sesiones fotográficas, porque le permiten conocer gente interesante.

"Realmente disfruto las sesiones de fotos porque puedo hablar con expertos de diferentes campos, escuchar sus opiniones y luego trabajar para lograr un resultado común”.

“También tengo la oportunidad de adquirir conocimientos y conocimientos profesionales de los que no he oído hablar antes. Ese es un aspecto que encuentro significativo para esta sesión de fotos en particular”, finaliza Taeyeon.

