TWICE: Jeongyeon y Tzuyu se convierten en voluntarias para albergue de animales

Jeongyeon y Tzuyu demostraron su amor por los animales al darse un tiempo para realizar trabajo voluntario en un albergue de perros abandonados. Aunque la agenda de TWICE debe estar copada con los preparativos para su comeback con More & More, las vocalistas demostraron gran energía.

Ellas se integraron al grupo voluntario Blue Angels y acudieron al refugio Aerin One localizado en Pocheon, provincia de Gyeonggi, el 17 de abril.

Twice Tzuyu

Las imágenes muestran a Tzuyu cargando provisiones para el centro y ordenando los recipientes para alimentos, mientras su compañera limpia una de las jaulas.

Jeongyeon

El medio News1 reportó además la presencia de la actriz Gong Seungyeon, hermana mayor de Jeongyeon.

No es la primera vez que las hermanas Yoo visitan albergues de perros abandonados para apoyar en su cuidado. Esta es una foto de octubre del 2019 cuando pasaron un rato ayudando con la limpieza y jugando con los canes.

Jeongyeon de TWICE y su hermana Gong Seung Yeon

Tras la noticia, los knetizens en el foro Pann reconocieron la acción benéfica de las integrantes de TWICE y las felicitaron por su trabajo. “Tzuyu y Jeongyeon hicieron un bonito servicio a la sociedad”, “son generosas y muestran buenos modales”, fueron algunos de los comentarios.

More & More, el nuevo disco de TWICE saldrá al público el 1 de junio. Las cantantes se preparan para la semana de presentaciones en programas musicales. Además, tienen programado su siguiente comeback japonés con el sencillo “Fanfare” para el 8 de julio.

