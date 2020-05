¿Qué guarda G-Dragon en su casa de 7.2 millones de dólares?

El 15 de mayo, la estrella de talla mundial G-Dragon, líder de BIGBANG, sorprendió con su última actualización en Instagram, que mostraba en detalle su valiosa colección de piezas de arte que adornaban su recién estrenada casa.

Según se conoció, la estrella K-pop se mudó días atrás a un impresionante ático valorizado en 9.000 millones de wones (7,298,150.40 dólares estadounidense al cambio actual) ubicado en el área de Hannam, Seúl.

G-Dragon casa: Estantería metálica diseñada por el arquitecto francés Jean Prouvé.

Ahora, Kwon Ji Yong (nombre real) aprovechó para compartir con sus 18.1 millones de seguidores en Instagram, los rincones de su nuevo hogar decorado con exclusivas piezas de diseño que evidencian su estilo entre vanguardista y moderno.

El taburete de madera junto al sofá blanco proviene de la diseñadora italiana Charlotte Perriand.

Una simple fotografía del comedor de ‘Giyongchy’ dejó apreciar un juego de sillas diseñadas por el arquitecto francés Jean Prouvé. El valor aproximado para cada pieza se debate entre los 125 a 35.105 dólares americanos.

G-Dragon casa: Juego de sillas diseñadas por el arquitecto francés Jean Prouvé.

En otro ambiente, se alza imponente un espejo de cuerpo entero con un espectacular marco naranja diseñado por el italiano Ettore Sottsass en los 70, y cuyo valor actual oscila los 9.596 dólares americanos.

El espejo italiano de Ettore Sottsass se observa en uno de los rincones de la cada de G-Dragon.

De igual forma, se pueden apreciar una serie de obras de artistas de fama mundial como Naoki Tomita, David Hockney, Jean Royere, George Condo, Charlotte Perriand por citar algunos.

G-Dragon: Sofá diseñado por el arquitecto frances Jean Prouvé.

“G-Dragon siempre ha tenido una afición por el arte ruidoso y a menudo descarado”, expresó un usuario, en referencia a la inclinación de coleccionista del cantante.

Aunque algunas de las fotografías muestren espacios estrechos, lo cierto es que la nueva casa de G-Dragon no lo es, al contar con 3.200 metros cuadrados en el exclusivo NINE ONE Hannam, donde tiene como vecinos a Bae Yong Joon, Park Soo Jin y el cantante de trot Jang Yoon Jung.