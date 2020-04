Love alarm 2: Song Kang confiesa que le está costando interpretar a Sun Oh

Sun Oh, personaje que interpreta Song Kang, estaría guardando muchas sorpresas para los fanáticos que esperan el estreno de Love alarm 2.

Acostumbrado al carácter parsimonioso de su rol, el actor que le da vida confesó las dificultades que viene pasando en la etapa de filmación, debido a los cambios que presentará para la nueva temporada del dorama.

Song Kang, Love alarm 2 , Cosmopolitan Korea

Esto sucedió durante la entrevista y sesión fotográfica que brindó para Cosmopolitan Korean y que serán lanzados en la edición de mayo de la revista.

En adelantos presentados el 29 de abril (KST), el famoso coreano de 26 años compartió su secreto personal acerca de cómo mejoró en la actuación. “Para compensar mi falta de experiencia, leo libros”, señaló.

Cuando se le preguntó el porqué de esto, Song Kang explicó las ventajas que encontró en la lectura frente a los doramas o películas: “Cuando se trata de videos, no hay espacio para la imaginación. En una novela, una sola oración puede expresarse de maneras diferentes. Creo que me he vuelto más expresivo después de usar mi imaginación”.

Para Cosmopolitan Korea compartió otro de los secretos de la mejora de su desempeño como actor: anotar en un aplicativo móvil los consejos que le brindan los directores con los que trabaja.

El también presentador habló sobre lo familiarizado que estaba con su personaje Sun Oh, tal como este se había manejado hasta hace muy poco: “En la primera temporada, solo tuve que expresar mis sentimientos por Jojo”.

No obstante, las sorpresas y el desarrollo de este para Love alarm 2 han supuesto una ligera dificultad que finalmente confesó: “En la segunda temporada, tengo que expresar una multitud de emociones”.

Debido a la personalidad de Sun Oh, muchos espectadores afirman que su amigo y rival de amores Hye Young, interpretado por Jung Ga Ram, merece quedarse con la bella protagonista Jojo (Kim So Hyun).

Sun Oh, Jo Jo y Hye Young, personajes principales de Love alarm.

Nada está claro aún y por el momento los fanáticos de la ahora icónica serie de romance deberán esperar su estreno en Netflix programado para el 22 de agosto de 2020.