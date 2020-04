Jimin de BTS y Lisa de BLACKPINK entre los nuevos nominados a The 100 Most Beautiful Faces of 2020

Se revelaron más nominados oficiales al ranking The 100 Most Beautiful Faces of 2020 y como representantes del K-pop concursan cuatro nuevos idols de los grupos más populares del momento: BTS, BLACKPINK, EXO y Red Velvet.

El ránking anual de popularidad organizado por TC Candler & The Independent Critics viene sacando nombres cada día a través de su cuenta de Instagram.

Esta vez, los organizadores anunciaron a Jimin, integrante de BTS, como uno de los nominados oficiales. Él se une a Jungkook, ganador en el 2019, que fue nombrado el 10 de abril.

El talentoso bailarín que ha ganado otras encuestas en su natal Corea del Sur es un fuerte aspirante a ocupar uno de los primeros lugares.

Jimin en TC Candler

También participa Lisa, la rapera de BLACKPINK que cautiva miradas con sus coreografías. Ella actualmente es mentora de baile en Youth with you, un programa reality para aprendices de idol en China.

Lisa en TC Candler

Por otro lado, Baekhyun aparece como primer nominado de EXO en para los rostros más hermosos del 2020. El vocalista ha sido portada de revistas de moda, mostrando sus mejores ángulos en impactantes fotografías.

Baekhyun TC Candler

Se suma Irene de Red Velvet quien ha sido considerada la ‘Reina visual’ del K-pop por la prensa de su país. Sus delicados y elegantes rasgos la convierten en el centro de halagos por parte de sus colegas y fans.

Irene en TC Candler

Pasando a SEVENTEEN, el grupo K-pop tiene como primer nominado para este 2020 a Mingyu. El rapero es parte de la subunidad Hip-hop. En el 2017 ocupó el puesto 49 en el ranking de TC Candler y al año siguiente se ubicó en el puesto 32.

Mingyu en TC Candler

¿Cómo votar en The 100 Most beautiful and handsome faces of 2020?

El portal TC Candler abre las votaciones tan pronto como se anuncian los nominados. Cada interacción con el post del artista elegido cuenta como un voto.

Puedes darle ‘Me gusta’ a las fotos en su Instagram oficial y comentar con el nombre de tu candidato o candidata usando los hashtag #The100mosthandsomefaces2020 para los caballeros y #The100mostbeautifulfaces2020 para las damas.