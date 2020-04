Jungkook de BTS y Tzuyu de TWICE son los primeros nominados a The 100 Most Beautiful Faces of 2020 

La organización TC Candler & The Independent Critics lanzó en Instagram su lista de nominados a The 100 Most Beautiful Faces of 2020, con Jungkook de BTS y Tzuyu de TWICE.

En 2019, Jungkook ocupó el primer lugar de ‘The 100 Most Beautiful Faces’, mientras que Tzuyu hacia lo propio en ‘The 100 Most Handsome Faces’.

Desde 1990, TC Candler viene organizando un ranking de las celebridades masculinas y femeninas más atractivas según una votación global a través de sus redes sociales oficiales.

Entre las celebridades asiáticas nominadas para la edición 2020 se encuentran el idol de origen chino Lay, vocalista y rapero del grupo K-Pop EXO, quien quedó en el puesto 12 el año pasado.

El 12 de abril TC Candler anunció la nominación de LAY de EXO a 100 Most Beautiful Faces of 2020.

El 12 de abril se anunció la candidatura de Nancy de MOMOLAND, en su tercera participación en el listado de TC Candler. Al día siguiente, ingresó a los nominados Taeyang de la boyband BIGBANG.

Nancy Jewel Mcdonie de MOMOLAND y TAEYANG de BINGBANG están nominados a 100 Most Beautiful Faces of 2020.

En su primera nominación aparecen Chaeryeong del grupo novato ITZY y Cha Eun Woo de ASTRO.

Chaeryeong de ITZY y Cha Eun Woo de ASTRO están nominados a 100 most beautiful faces of 2020.

Aunque fue elegida en el TOP 10 de las chicas más hermosas del K-pop (Mejores visuales) de Dispatch, Bomi de Apink figura por primera vez en el ranking de TC Candler.

El 15 de abril TC Candler anunció la nominación de BOMI de Apink a 100 Most Beautiful Faces of 2020.

Completan el listado de artistas asiáticos nominados hasta el momento, la actriz y belleza china de 35 años Zhu Zhu; Rosé del grupo BLACKPINK, Taeyong de NCT, Jessica Jung, exintegrante de Girls’ Generation (SNSD) y el actor e idol C-pop, Xiao Zhan (quien recientemente fue objeto de controversia cuando se revelaron sus fotografías sin editar).