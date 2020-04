BTS: Jin sorprende con tip para lograr una experiencia 4D mientras lo ven en los videos

¡Jin lo vuelve a hacer! El integrante de BTS ha causado sensación entre sus fans debido al singular consejo que les dio para que puedan sentir una experiencia más cercana cuando lo ven a través de los videos.

El 8 de abril (KST) salió a la venta el tan esperado DVD 2019 5TH MUSTER “MAGIC SHOP”, una colección de 4 discos, photobook, photocards y más que reúne lo mejor de la referida serie de conciertos del famoso grupo de K-pop.

PUEDES VER Jin pasa incómodo momento durante live streaming con ARMY

BTS MAGIC SHOP

Denominado “MAGIC SHOP” en honor a la canción compuesta por el maknae Jungkook, los Bangtan Boys se encontraron durante 4 fechas con sus fans en Seúl y Busan.

Los discos muestran el antes, durante y después de estos shows, performances de los ídolos, detrás de cámaras, entrevistas, etc.

Sin duda cada uno de estos momentos son valiosos para ARMY; no obstante, uno de ellos, que tiene como protagonista a Kim Seok Jin, se ha convertido en una de las cosas más comentadas en redes sociales.

Jin, BTS, eructo, hipo

Durante una entrevista que se mostró en el DVD, el popular ‘Mr. Worldwide Handsome’ dijo que, por lo general, él suele echar agua al público durante los conciertos.

Preocupado por quienes no pueden disfrutar esto en vivo, tuvo un singular consejo para que tengan una experiencia casi real, mientras ven la colección de videos del grupo.

“Si miras el concierto en DVD y me ves echando agua, ¡puedes echarte agua con un vaso para tener una experiencia en 4D más emocionante!”, dijo desatando las risas de sus fans, que no dejan de ser sorprendidas por su particular sentido del humor.