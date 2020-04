Woojin, ex Stray Kids, agradece a fans por apoyarlo tras su salida del grupo K-pop

Woojin, quien fuera vocalista principal de Stray Kids, se confesó en una entrevista sobre sus sentimientos respecto a su carrera independiente. El cantante está preparando su primer fanmeeting para reencontrarse con sus fans.

De acuerdo con SpoTVNews, Woojin ha aprovechado este tiempo para descansar, reencontrarse con amigos y mejorar sus habilidades. “He extrañado mucho pararme sobre el escenario”, afirmó.

Sobre su repentina salida de Stray Kids, boyband con la que debutó en el 2018, el artista K-pop explicó que le sirvió para ser más cuidadoso.

“He ganado gran sentido de responsabilidad. Sería una mentira afirmar que no estoy ansioso (después de salir) pero no me he sentido extremadamente preocupado porque sé que hay fans que me esperan”, compartió.

Kim Woojin salió de Stray Kids en octubre del 2019 por "problemas personales" de acuerdo a su antigua agencia JYP.

El encuentro con una seguidora, por ejemplo, le ayudó a reorganizar sus planes y abrir sus redes sociales para comunicarse con quienes lo extrañan.

“Cuando estaba pensando en el futuro, me crucé por casualidad con una fan. Me dijo que me apoyaba y que esperaba que regresara a la música. Abrí mis SNS porque quería corresponder a esos sentimientos”.

Woojin

Por ello, una de las frases que conmueve más a Woojin es “siempre esperaré por ti” comentó al medio coreano.

“Son las palabras que más he escuchado, y las que más han tocado mi corazón”, dijo al precisar que sus admiradores le dan fortaleza.

Sobre su próximo fanmeeting New Area, el artista señaló que ha estado trabajando con nuevas canciones y tiene un tema propio ya listo que planea usar para el cierre de ese show.

Aún no tiene fecha exacta para el evento, pero definitivamente está en proceso de preparación.