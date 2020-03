Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung inician la filmación de su nuevo dorama durante el brote de coronavirus

El nuevo dorama de SBS Convenience Store Saet Byul inició sus grabaciones a pesar de que la mayoría de producciones en Corea del Sur detuvieron sus actividades a causa del brote de coronavirus (COVID-19).

En Twitter, se han compartido las fotografías de Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung, protagonistas del Kdrama, grabando en espacios públicos.

Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung durante las grabaciones de Convenience Store Saet Byul.

Los actores y los miembros de la producción aparecen utilizando máscaras de protección. No obstante, esto no ha evitado que los internautas expresen su preocupación ante el riesgo de contagio.

Las imágenes de Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung grabando sus escenas del dorama Convenience Store Saet Byul en la calle se hicieron viral en redes sociales.

Convenience store Saet Byul

El dorama, también conocido como Backstreet rookie, está basado en un webtoon del mismo nombre, y cuenta la historia de una empleada de medio tiempo de una tienda de conveniencias que termina enamorándose de su jefe.

Programada para emitirse en junio del 2020, Convenience store Saet Byul está dirigida por Lee Myeong Woo, quien estuvo a cargo del exitoso dorama de acción y comedia The fiery priest.

En Convenience store Saet Byul, Ji Chang Wook asume el papel del gerente de la tienda Choi Dae Hyeon. Con 32 años, el actor cuenta con una amplia experiencia siendo sus últimos trabajos Melting me softly (tvN, 2019) y Suspicious partner (SBS, 2017).

Ji Chang Wook interpreta al dueño de una tienda en el nuevo dorama Convenience Store Saet Byul.

Su coprotagonista, Kim Yoo Jung representa a Jung Saet Byul, quien guarda un secreto sobre su pasado. La actriz de 20 años figura en más de 20 producciones, la última de ellas Clean with passion for now (JTBC, 2018).

Kim Yoo Jung interpreta a una trabajadora de medio tiempo en el dorama Convenience Store Saet Byul.

Acompañando a la pareja protagonista aparece la estrella K-pop Solbin, vocalista y maknae del grupo LABOUM. La cantante interpretará el rol de la hermana de Jung Saet Byul.