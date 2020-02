Red Velvet en “Trolls World Tour”: revelan a los personajes animados de cada cantante y nuevo teaser con ’Zimzalabim’ [VIDEO]

Red Velvet reveló un vistazo de su participación en la nueva película “Trolls: World Tour”, publicando los primeros pósters oficiales donde aparecen caracterizadas como ‘trolls’.

El grupo K-pop también incluirá uno de sus éxitos musicales, “Zimzalabim”, como parte de la banda sonora del film animado de DreamWorks.

Red Velvet en "Trolls World Tour": las cantantes fueron animadas como 'trolls'.

El 9 de febrero KST, las artistas revelaron los nuevos pósters con sus personajes como parte del concepto de la película. En las imágenes, cada cantante es interpretada por una colorida versión ‘troll’ y se les asignan divertidos nombres.

Es así como Irene, Seulgi, Wendy, Joy y Yeri se transformarán en ‘Baby Bun’, ‘Gomdori’, ‘Wani’, ‘Ari’ y ‘Kim-Petit’, respectivamente.

Los personajes de Red Velvet habían tenido su primera aparición oficial durante el trailer de la película animada, también conocida como “Trolls 2”, donde aparecían como la 'Kpop gang’ interpretando su famosa y divertida canción “Zimzalabim”.

Esta no sería la primera vez que las artistas participan en “Trolls”. Previamente, Yeri había colaborado junto a Renjun, Jeno y Jaemin de NCT Dream en la canción “Hair in the Air”, que fue usada como tema musical para la serie televisiva “Trolls: The Beat Goes On”.

Red Velvet se unirá a la nueva aventura de los personajes principales e interpretará a una agrupación Kpop femenina durante la película musical animada “Trolls: World Tour”, que llegará a los cines en abril del 2020.