Gong Hyo Jin causa polémica por reacción a publicación de un fanático

La actriz Gong Hyo Jin se encuentra en medio de una polémica debido a la respuesta que le dio a un seguidor en Instagram, porque este compartió un clip de uno de sus primeros doramas.

La controversia surgió el 22 de enero, cuando un internauta publicó en su cuenta de Instagram un clip de Gong Hyo Jin en el kdrama “Sang Doo, Let’s Go To School / Sang-doo! ¡Vamos a la escuela!”, del 2003.

Tras ser etiquetada en el post, la actriz respondió desde su cuenta personal.

“Por favor. ¿Puedes dejar de traer viejos dramas? Te lo pido por favor”, escribió la protagonista de “When the Camellia Blooms”.

El usuario contestó a su petición: “Sí. Actriz Gong. Haré eso. Gracias".

Gong Hyo Jin se sintió disconforme a que el usuario compartiera en su cuenta un clip del dorama “Sang Doo, Let's Go To School / Sang-doo!" del 2003.

No obstante, otros netizens se mostraron sorprendidos por la petición de Gong Hyo Jin, e incluso el fanático que publicó el clip dijo sentirse triste.

Esta situación desencadenó una serie de críticas contra Gong Hyo Jin, calificando su respuesta de ‘grosera’. Ante la controversia generada, la actriz de 39 años, realizó un post utilizando la canción “Don’t Be Mad Anymore” de Solid para acompañar una disculpa por lo ocurrido.

"No dejé ese comentario con ese tipo de intención, pero pido disculpas al propietario de esa cuenta y a las personas que resultaron heridas. Para mí, cada proyecto en el que trabajo y cada persona a la que le gustan esos proyectos son todos preciosa. Me siento avergonzado por mis habilidades de actuación de hace mucho tiempo. Espero que no haya malentendidos sobre esto. No te enojes más, por favor".

Gong Hyo Jin se explica después de reaccionar de forma controvertida a la publicación de un fan. Instagram. 22 de enero 2020.

La respuesta del fan de Gong Hyo Jin

Después de recibir las disculpas de la actriz, el fan expresó su total apoyo a Gong Hyo Jin, pero no obstante dijo que suspendería su cuenta para evitar malos entendidos.

"Me disculpo y me decepcionó que esto pudiera haber causado daño a la actriz porque se extendió por cosas que no queríamos decir. Entiendo su comentario por completo, y pensé para mí mismo que lo haría. continúe apoyándola de la manera que le gusta. Espero que no me malinterpreten si tomo una pausa de esta cuenta y que los malentendidos no se difundan".

Asimismo, el fan se refirió en la última parte de su mensaje al premio Daesang que recibió Gong Hyo Jin en los KBS Drama Awards 2019 por Mejor Pareja con Kang Ha Neul.

“La apoyaré por su vigésimo aniversario y 40 aniversario hasta que reciba otro premio Daesang. Quiero decirle a la actriz de Gong y a otros fanáticos que lamento haber causado preocupación”.